OFWs may panibagong taas-sahod sa Taiwan

Limang Pasko nang hindi nakakapiling ng overseas Filipino worker na si Federico Gonzales III ang kaniyang pamilya dahil sa trabaho bilang factory worker sa Taiwan.

Pero sulit naman aniya ang sakripisyo dahil sa magandang balita.

"Every year dito sa Taiwan masaya kami kasi every year nagtataas ng salary dito. Kahit papano nadadagdagan 'yong salary na ine-expect namin," ani Gonzales.

Simula Enero 1, higit NT$1,000 ang itataas ng minimum wage sa Taiwan, na magiging NT$27,470 na o halos P47,000.

Pormal na ring isinabatas ang taunang minimum wage review, base sa cost of living at lagay ng ekonomiya ng Taiwan.

Pinabigat na rin ang multa sa mga employer na hindi susunod sa tamang pasahod.

Ayon sa Manila Economic and Cultural Office (MECO), higit 120,000 Filipino factory workers ang makikinabang sa bagong minimum wage law ng Taiwan, kabilang ang mga bagong hire bago matapos ang 2023.

Dahil dito, pinuri ni MECO Chairman Silvestre Bello III ang Taiwanese government sa pagsusulong ng mga inisyatibong nagsisiguro sa mas maayos na pagtrabaho ng mga Pilipino doon.

"Our OFWs in Taiwan will enjoy a good start of the new year with their wages being increased. We laud the initiative and good gesture of the Taiwanese government that benefit all workers, including our OFWs in Taiwan," ani Bello sa isang pahayag.

Trabaho sa Japan

Bukod sa Taiwan, mas maraming oportunidad rin ang inaasahang magbubukas sa Japan sa pagpasok ng 2024.

Naglagay kasi ang Department of Migrant Workers (DMW) ng "Japan desk" sa Tokyo at Osaka para higit na matutukan ang pangangialangan ng mga Filipino at Japanese employer.

Kasama umano ito sa mga naiwang proyekto ng namayapang DMW secretary na si Susan "Toots" Ople.

"Marami na ho kaming natatanggap na requests from the delegations in Japan. Nakikita po nila talaga na ang Pilipino ay seryoso pagdating sa... pagtatrabaho sa Japan," ani DMW Undersecretary Patricia Yvonne Cuanan.

Higit 61,000 ngayon ang rehistradong Filipino workers sa Japan, na karamiha'y nasa construction, manufacturing at care work.

Target ng DMW na umabot hanggang 200,000 ang mga posisyong para sa mga Pilipino, lalo't may mga oportunidad din sa agriculture at hospitality sector.

Nakikipag-usap din ang DMW para sa deployment ng care workers sa South Korea.

Nagpaalala naman ulit ang mga awtoridad sa mga aplikante na dumaan sa legal na proseso at tiyaking lisensiyado ang mga kausap na recruitment agency.

Makukuha umano lahat ng impormayson sa DMW website pero maaari ring magtanong at makipag-ugnayan sa social media accounts ng kagawaran.

— Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News