MAYNILA - Posibleng wala nang paggalaw sa presyo ng mga produkto sa mga supermarket hanggang Bagong Taon, ayon sa isang grupo.

Sabi ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Steven Cua na posibleng mangyari ito kung maayos ang suplay ng mga supermarket.

"If ever kinulang ang supply yun ang ano [factor] doon kasi around Dec 15 ang production stop, nag-hold na 'yan, so wala nang changes sa prices coming from suppliers," ani Cua.

Gayunman, hindi isinasantabi ni Cua na posibleng may ilang supermarket na naubusan ng Noche Buena items at kailangang kumuha sa ibang wholesaler na maaaring sa mas mataas na presyo.

May good news din umanong sasalubong sa mga konsumer, dahil may promo items o promo deals umano sa mga supermarket para mas makatipid.

Nauna nang nabanggit ng Department of Trade and INdustry na taga-monitor lang sila at hindi taga-regulate ng presyo ng Noche Buena items.

Paliwanag ni Trade Undersecretary Ruth Castelo noong Martes na ito ay dahil hindi maituturing na basic commodity ang Noche Buena items.