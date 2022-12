Watch more News on iWantTFC

Nakaambang lalong tataas ang singil sa ilang water concessionaires simula Enero dahil sa environmental charge na binabayaran ng mga customer.

"For example, kung 20 cubic meters ang kunsumo, ang 25 percent dun sa basic charge na nasa P300 plus nasa P82 ang environmental charge," ani Manila Water Spokesperson Jeric Sevilla.

Mapapako naman sa 20 porsiyento ang environmental charge ng Maynilad pero lalaki pa rin ang bill dahil tataas din ang basic charge.

Pero may pakinabang din ang mga customer sa environmental charge, ayon sa Maynilad.

"Samantalahin po ninyo yung de-sludging operation kasi wala po ng bayad yun, kasali na po yun sa binabayaran nating environmental charge," sabi ni Maynilad Chief Operating Officer Randy Estrellado.

Paliwanag ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System, tinaasan ang environmental charge ng Manila Water dahil mas malaki na ang kanilang sewered lines.

"Itong collection ay para lang sa waste water at watershed management... Kasama po dito pagsipsip ng septic tank once every 5 years," ani MWSS Chief Regulator Patrick Ty.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News