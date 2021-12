May nakakasa nang calamity loan ang Social Security System (SSS), Pag-IBIG Fund, at Government Service Insurance System (GSIS) para sa mga miyembrong nasapul ng bagyong Odette.

Ang Pag-IBIG Fund, gumagana na ang calamity loan para sa mga miyembrong nakatira sa regions 4B, 6,7,8, 10, at 13.

"Puwede na po kayo bumisita opisina or online... 'Yung calamity loan, depende up to 80 percent of your hulog, interes is 5.95 percent per year with 2 months grace period," ani Pag-IBIG Spokesperson Atty. Kalin Franco Garcia.

Kung nasiraan ng bahay na hinuhulugan pa sa Pag-IBIG, maaari ring i-claim ang housing loan insurance "pero dapat updated ang bayad."

Sa SSS, hanggang P20,000 ang puwedeng calamity loan pero inaayos pa ang patakaran.

"Ang kagandahan if mayroong salary loan di ile-lessen ang due na loan

- unlike kung may calamity loan na tapos magsa-salary, ibabawas 'yun," ani SSS Spokesperson Atty. Sau Mapalo.

Handa na ring tumanggap ng emergency loan application ang GSIS na nasa P20,000 sa mga miyembrong nakatira sa calamity area.

Tiniyak naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na may sapat na suplay ng pera sa mga lugar na binayo ng bagyo sa gitna ng kawalan ng kuryente at mahabang pila sa mga ATM at bangko.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News