SSS tuloy ang dagdag-kontribusyon sa Enero 2021

Inihayag ngayong Miyerkoles ng Social Security System (SSS) na tuloy ang dagdag-kontribusyon sa Enero 2021 sa kabila ng apela ng mga employer at manggagawa.

Magiging 13 porsiyento na ang kontribusyon ng mga SSS member, mula sa kasalukuyang 12 porsiyento. Parehong employer at employee ang sasagot nito.

Katumbas ito ng dagdag-hulog na P30 para sa mga sumasahod ng P3,000; P100 para sa mga sumasahod ng P10,000; P200 para sa mga sumasahod ng P20,000; at P850 para sa mga sumasahod ng P25,000 pataas.

Depensa ng SSS ay may basehan sa batas ang dagdag-kontribusyon at sa huli ay mas makabubuti para sa mga manggagawa.

"We understand that this will cause some difficulty or pain but rest assured na bina-balanse po namin ang interest ng lahat," ani SSS Chief Actuary Edgar Cruz.

"For the long term, this is for the good of the fund which is owned by the members themselves," ani Cruz.

Pero para sa labor group na Defend Jobs Philippines, magiging pasakit lang ang dagdag-kontribusyon para sa mga manggagawa.

Nauna na ring sumulat ang grupo ng mga employer sa SSS para hilingin na ipagpaliban muna ang dagdag-kontribusyon dahil sa COVID-19 pandemic.

Ayon pa sa SSS, wala silang balak na ibigay sa ngayon ang ipinangakong P1,000 dagdag-pensiyon ng mga retirado.

"Without any additional funding, this would significantly reduce the SSS fund life. To grant such additional benefit allowances, the actuarial soundness of the SSS fund must be guaranteed," ani SSS President Aurora Ignacio.

Sa halip, inilunsad ng SSS ang bagong savings program na makatutulong sa mga miyembrong may sahod ng higit P20,000 pagsapit ng kaniyang retirement.

