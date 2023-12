No problems with PH energy supply in 2024 amid El Nino: DOE

MANILA — The Department of Energy (DOE) does not foresee any problems with the country’s energy supply in 2024 despite the effects of the El Niño phenomenon, an official said Friday.



“Sa ngayon wala tayong nakikitang kakulangan o magkakaroon ng kakulangan sa kasalukuyang suplay ng kuryente. Tayo po ay halos araw-araw o weekly nating mino-monitor ang kalagayan ng ating power industry, at tayo ay nagsisimulate ng different scenarios... pero so far wala tayong nakikita,” DOE assistant secretary Mario Marasigan said in a televised briefing.



Marasigan said based on the DOE’s monitoring, the country’s power consumption is lower than projected by 550 to 600 megawatts.

“Unang unang kadahilanan bagama't tumataas ang ating pagkonsumo ng kuryente, hindi po nararating ang ating projections. In fact 'yung ating actual demand natin ay lower by 550 to 600 megawatts kung ikukumpara natin sa ating projections kung kaya’t meron tayong allowance na ganon kalaki,” he said.



The DOE is also expediting the completion of pending transmission projects, the official said.

"Halimbawa po sa Mindanao mayroon po tayong sobrang generation at kung mapapatakbo po natin nang maayos, makukumpleto natin iyong ating mga transmission projects – ito pong capacity na available sa Mindanao ay puwedeng padaluyin hanggang Luzon dahil ang Luzon po ang posibleng mangailangan ng karagdagang kuryente dahil sa pagtama ng El Niño. Mas malaki po ang magiging epekto ng El Niño sa Luzon kaysa sa Visayas at Mindanao,” he said.



Meanwhile, the DOE is also expecting the operation of new energy power plants that can generate up to 500 megawatts of electricity to the country by the first quarter of 2024.



Despite this, the DOE still appealed to the public to conserve energy to help maintain the country’s energy supply.



“Kapag pinatay natin ang ating mga appliances, sana hugutin din natin sa saksakan. At kung tayo ay magbabakasyon, tatagal ng tatlong araw, pati ang ating refrigerator ay pwede nating patayin at tanggalin sa saksakan. Malaking katipiran po itong mga bagay na ito at makakatulong po 'yan para hindi tayo magkaroon ng kakulangan ng suplay,” he said.