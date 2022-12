Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Tatlong araw bago mag-Pasko, sari-sariling paraan na ang mga mamimiling mahigpit ang budget para sa kanilang handa.

Mula sa dating P5,000 budget, nasa P2,000 na lang ang budget ng mamimili na si Anne para sa Noche Buena at Media Noche ng kaniyang pamilyang may 5 miyembro.

"Masakit sa ulo, ilang araw ko na pinag-iisipan kasi kung ano dapat naming ihanda na dapat kain lang talaga. Dati kung masagana masagana talaga, ngayon budgeted, yung pinakamura lang. Halimbawa yung sa spaghetti; kung isang kilo noon, kalahati na lang ngayon. Sa ham, tingnan ko yung pinakamura na lang, so ia-adjust mo na lang yung budget according doon sa kaya," sabi ni Anne.

Pagdating sa cashier, nasa mahigit P600 ang kaniyang nagastos sa mga nabiling kalahating kilong spaghetti, tomato sauce, macaroni, lata ng tuna, fruit cocktail, at mayonnaise na pasok sa kaniyang P2,000 budget.

Ang sobra, ilalaan na lang sa pambili ng iba pang sangkap ng kaniyang ihahanda.

"Pinagpawisan ako. Ang hirap mag-budget sa ngayon sa totoo lang, hindi katulad noong nakaraang taon, noong nakaraang paskuhan. Parang hindi ka na rin masaya, gusto mo lang mairaos yung Pasko," ani Anne.

Batay sa datos na nakalap ng ABS-CBN Investigative Research Group, ang budget na P1,301.60 noong 2015 na makakabili ng 11 Noche Buena items para sa pamilyang may 5 miyembro, 7 Noche Buena items na lang ang mabibili sa 2022.

May ilang payo ang pamunuan ng supermarket sa mga bibili pa lang ng kanilang panghanda sa Noche Buena.

"Better yung nakaikot sila, may option sila, may pagpipilian sila na kung alin man mas mura. Better 'yung may listahan sila para makikita nila yung option na gusto nilang item," ani Victor Monteclaro, supervisor ng Hi-Top sa Quezon City.

Siniguro naman ng Department of Trade and Industry sa publiko na patuloy ang pag-monitor nila sa Noche Buena products.

"Stable naman siya (price), marami tayong supply na price guide earlier this month. Ito ang price guide, presyo ng mga produkto na nakiita nila sa retail," ani DTI Undersecretary Ruth Castelo.

Ayon sa DTI monitoring, 195 sa 223 na Noche Buena products ay nagtaas ng presyo nang 10 hanggang 27 porsiyento.

— Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News