Hiniling ngayong Huwebes ng ilang grupo ng mga konsumer na dapat awtomatiko silang kasali sa ano mang talakayan at pagdedesisyon na may epekto sa singilan ng kuryente.

Sa ngayon kasi, hindi awtomatikong kasali ang consumer groups sa pagrepaso, halimbawa, ng mga power contract kaya dapat anilang amyendahan ang Magna Carta of Electricity Consumers.

"Nakonsulta ba kami doon sa mga power supply agreement, na ngayon ay nagiging isyu rin para sa amin? Dapat kasama kami dahil sa dulo nitong mga pagpapasya, ang electricity consumers din ang pangunahing magbabayad," ani Kuryente.org National Coordinator Roland Vibal.

Sagot naman ni Energy Regulatory Commission (ERC) Chairperson Monalisa Dimalanta: "Baka puwedeng pag-aralan na maging automatic na part of the hearing, may seat at the table ang consumer sector."

Inaasahan kasing tataas ang singil sa kuryente sa Enero dahil sa ilang salik, gaya ng pagtatapos ng isa sa tatlong refund ng Meralco sa Enero 2023 bill.

Pangalawa'y pasok na rin sa kuwentahan ang mas mahal na kuryenteng binibili ng Meralco sa spot market at emergency power supply agreement dulot ng pagkalas ng planta ng San Miguel Corp. (SMC) sa kontratang mag-supply ng mas murang kuryente matapos makakuha ng temporary restraining order (TRO) sa Court of Appeals (CA).

Naghain na ng mosyon ang Meralco at ERC sa CA para harangin ang pag-isyu ng hiwalay pang TRO sa isa pang planta ng SMC.

Dagdag-singil din ang dulot ng final decision ng Korte Suprema sa paglobo ng generation charge noong 2013, kung saan aabot sa higit P22 bilyon ang ipapasa sa mga kostumer ng Meralco.

Iko-computer pa kung magkano ang aktuwal na dagdag sa mga konsumer at gaano kahaba ang magiging singilan nito para hindi masyadong masakit sa bulsa ng taumbayan.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News