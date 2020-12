ALAMIN: Bakit tuloy-tuloy ang oil price hike sa nakalipas na 6 linggo?

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Umarangkada na ngayong Martes ang ika-6 na sunod na linggong oil price hike.

Sa loob ng 6 na linggo, P5 kada litro na ang iminahal ng diesel.

Pumalo naman sa P3.70 ang dagadg-presyo sa gasolina, habang P4.65 ang kerosene.

Paliwanag ni Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella, ito ay dahil sa U.S. Elections, paglakas ng demand sa Asya at mga balita tungkol sa COVID-19 vaccine.

"Number 1 'yung pagkapanalo ni President Biden na nagpapabor ng mas mararming trade. Yung Asia is outperforming the west sa demand. 'Yung na-roll out din na vaccine, na tila nawawala na ang pandemya," ani Fuentebella.

Pero kung susumahin naman ang paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo mula Enero, may net reduction, o bawas sa presyo nito.

Aabot sa P6.40 ang bawas sa kada litro ng diesel; P2.50 sa kada litro ng gasolina at P9.47 sa kada kilo ng kerosene.

Pagdating ng 2021, maaaring mapataas pa ang presyo dahil sa planong production cut ng mga oil company, ayon sa Department of Energy.

“In year 2021 I think the supply will be controlled. Controlled pa rin... Kasi ang target nila ibalik sa 70-80 dollars per barrel,” ani DOE Director Rino Abad.

Payo ng DOE sa mga konsumer, maging matipid, wais, at masinop sa paggamit ng petrolyo o ano mang klase ng enerhiya.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News