Self-employed na ang dating guwardiyang si Yeida Marrie Sabinit kaya kailangang saluhin niya ang lahat ng dagdag-kontribusyon sa PhilHealth at Social Security System (SSS) simula Enero 2023.

Kahit mabigat para sa isang voluntary member, itutuloy ni Sabinit ang paghuhulog.

"Okay lang naman po kasi lahat naman tumataas... para din naman sa 'yo 'yan," ani Sabinit.

Pero kung aprub kay Sabinit ang dagdag-kontribusyon, marami pa rin ang tumututol dito dahil sa hirap ng buhay.

Pero ano nga ba ang mga dagdag-benepisyong kaakibat ng mas mataas na kontribusyon sa SSS at PhilHealth?

Kalahating porsiyento ang dagdag-hulog sa PhilHealth, mula sa kasalukuyang 4 porsiyento paakyat ng 4.5 porsiyento.

Ayon sa PhilHealth, bukod sa outpatient care para sa mental health at malnutrition, ang kapalit ng dagdag ay ang pagpapalawak ng "Konsulta" package, kung saan pasok na sa benepisyo ng miyembro ang konsultasyon sa doktor.

Kasali rin dito ang ilang tests gaya ng CBC, urinalysis, ECG, chest, X-ray, creatine at pap smear, pati na ilang gamot.

Nilinaw ng PhilHealth na kailangang may rekomendasyon ng accredited doctor para ma-avail ang mga ordinaryong lab test.

"Itong mga labs at gamot, depende 'yan sa pangangailangan ng patient following ng assessment ng primary care provider," ani PhilHealth Spokesperson Rey Balena.

Sa SSS naman, 1 porsiyento ang dagdag-kontribusyon na sagot lahat ng mga employer.

Kapalit nito ang dagdag-pondo sa unemployment benefit at may bago rin sa maternity benefits.

Nangako rin ang SSS na gaganda ang serbisyo kapalit ng dagdag-kontribusyon.

"Nasa digitalization na ang SSS, so lahat po by first quarter ng 2023, lahat serbisyo natin ilalagay na natin online para ang miyembro may option," ani SSS spokesperson Fernan Nicolas.

Pero para sa grupong Bayan Muna, hindi kailangan ang dagdag-hulog dahil sa hirap ng buhay bunsod ng pagmahal ng bilihin.

Puwede naman umanong pigilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dagdag, gaya ng ginawa noong pandemya.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News