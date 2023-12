Online seller, na-scam ng nagpanggap na buyer

MAYNILA – Nagpasaklolo sa Anti-Cybercrime Team ng Manila Police District ang isang online seller matapos umanong ma-scam ng nagpanggap na buyer.

Sa kuwento ni Regie Arconado, 28, nagpadala siya ng halos P16,000 bilang “processing fee” para matanggap ang higit P100,000 na bayad sa kanya ng isang customer na mula umano sa Japan.

Nauna rito, umorder ng 108 pakete ng drip coffee ang customer noong Nobyembre 18 sa pamamagitan ng Instagram.

“Supposedly, para siyang too good to be true in the first place kasi ang sketchy na. Pero as a starting business, in-entertain pa rin namin,” saad ni Arconado.

Nagpadala pa umano ng mga litrato ang customer para mag-update ng mga ginagawa niya, pati ng ATM kiosk para palabasin na tagumpay niyang naipadala ang kabuoang P109,556 sa bank account ni Arconado; ngunit wala umano siyang natanggap na pera.

Nagbigay ng bar codes ang customer para umano magpadala doon ng pera si Arconado bilang “processing fee” upang matanggap ang bayad sa produkto.

Matapos makapagpadala ng kabuoang P15,906 ay na-block na ng customer si Arconado sa Instagram, at tuluyan nang naputol ang kanilang komunikasyon.

“Parang too good to be true, pero as a start-up business kasi, parang siguro ito na iyon, ito na iyong hinihintay namin na big order,” ani Arconado.

Ayon kay Patrolman Michael Joseph Concepcion ng MPD-Anti-Cybercrime Team, maituturing na swindling o estafa ang ginawa sa kanya ng umano’y customer.

Patuloy pa ang imbestigasyon at tracking sa pera para mahabol ang customer.

Ani Arconado, may ilan din siyang online seller na nakausap na pareho ng sinapit at nakatanggap din ng parehong larawan sa kiosk na edited lang pala umano ang bank account at pera sa screen.

Huli na nang malaman niyang hindi kailangan ng “processing fee” para makatanggap ng pera sa bangko.

Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center (CICC) at grupong Scam Watch Pilipinas, laganap ang scam ngayong panahon ng Kapaskuhan kaya kailangan mag-ingat sa mga “too good to be true” na kasunduan at huwag agad maniniwala lalo kung nanghihingi agad ng pera ang kausap.



“Just follow the 5 rules of magdamot, magduda, mag-snub, magsumbong at maghanda. Nothing beats prevention,” ani Scam Watch Pilipinas co-lead convenor Jocel De Guzman.

Ayon kay CICC Executive Director Alexander Ramos, plano ng ahensya na kasuhan ang pamunuan ng mga social media platforms na Facebook, Instragram at X (dating Twitter) dahil sa kakulangan umano ng mga hakbang para makontrol ang scam sa Pilipinas.



“Hindi lang Facebook, tatlong platforms ang aming kakasuhan. Magpa-file kami ng official complaint na,” ani Ramos.

“Sa dami ng ano namin dito eh hindi sila nagko-cooperate towards implementation of local laws natin. For them to operate lalong-lalo na pagdating sa negosyo, online commerce, dapat they should adhere to local regulations also,” dagdag niya.

