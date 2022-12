Payo ng BSP: Inaanak, bigyan ng 'e-aginaldo'

MAYNILA - Hinimok ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) na ipasa na lang sa e-wallet ang mga aginaldo na ibibigay sa mga inaanak sa Pasko.

"The economy becomes more efficient, and our costs lower when people use e-money. It's also more environment-friendly," paliwanag ni BSP Governor Felipe Medalla.

Pero dahil tradisyon pa rin sa mga Pinoy ang mamigay ng pisikal na pera, handa na rin ang BSP dito.

"Usually we produce a lot more crispy money for the Christmas season, we are ready," ani Medalla.

May ilan naman na nagtitipid na ngayong Pasko. Kabilang dito ang mga ninang na gaya ni Marie Berongoy.

"[Ang ireregalo] Konting tipid, tulad ng damit," aniya.

Kung naghihigpit naman ng sinturon, may tip ang isang financial planner para sa mga ninong at ninang.

"Kung gusto mo makatipid ay 'yung regifting - 'yung mayroon kang natanggap na regalo na hindi mo naman gagamitin o hindi mo gusto, puwedeng iregalo 'yun sa iba 'yun basta siyempre hindi personalized 'yung regalo," ayon sa registered financial planner na si Fitz Villafuerte.

Payo naman ng isang pari, hindi mahalaga ang materyal na bagay ang bigay ng isang ninang o ninong.

Mas mainam aniya ang tamang paggabay sa mga inaanak.

"'Yung ninong at ninang ay gabay ng batang binibinyagan sa pananampalataya. Kaya more than anything else, unang-una kailangan ang ninong at ninang ay magandang halimbawa sa pananampalataya para doon sa bata," ani Fr. Aris Sison ng St. John Paul II Parish.

-- Ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News