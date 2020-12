Meralco palalawigin ang no-disconnection policy hanggang Enero 31

Kinukumpuni ng Meralco linemen ang electrical lines sa Catanduanes matapos ang pananalasa ng magkakasunod na bagyo, Nobyembre 13, 2020. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA - Palalawigin ng Meralco ang no-disconnection policy nito hanggang Enero 31 sa susunod na taon sa mga hindi makapagbabayad ng kanilang electric bills, ayon kay House Speaker Lord Allan Velasco ngayong Linggo.

Makikinabang ang mahigit 3 milyong Meralco customers na nangongonsumo ng 200 kilowatt per hour at pababa ngayong Disyembre, ayon umano kay Meralco president Ray Espinosa.

Ang numero ay 47 porsyento ng kabuuang customer base ng Meralco, aniya.

Sa isang pahayag, pinasalamatan ni Velasco si Espinosa para sa kaniyang "bayanihan spirit."

“The extended grace period being given to our fellow Filipinos during the holiday season will provide much needed reprieve to those reeling from the devastating effects of the pandemic and natural calamities,” aniya.

Ipinaabot ni Velasco sa pamamagitan ng isang liham ang kahilingang ma-extend ang no-disconnection policy ng Meralco, na tinugunan naman ni Espinosa noong Disyembre 14, ayon sa pahayag ng House Speaker.

