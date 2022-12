MAYNILA — Ayaw pangunahan ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma ang mga regional tripartite wages and productivity boards kung magkakaroon ng wage increase sa susunod na taon.

Ayon sa kalihim, ito’y dahil siya ang tumatayong chair ng national wages and productivity commission kung saan mapupunta ang anumang apela.

Gayunman, nagsasagawa na aniya ang pag-aaral ang iba-ibang regional board at gumugulong na aniya ang proseso sa pagdinig sa National Capital Regional.

“Hindi namin pangungunahan ang proseso sa regional tripartite wages and productivity boards for the simple reason that kung anuman ang desisyon ng iba’t ibang regional tripartite wages and productivity boards, kung mayroong hindi kuntento, mayroong mag-aapela, pupunta kasi yan national wages and productivity commission na kung saan ang inyong abang lingkod ang siyang tumatayong chairman. So at this point parang ayaw naming maging premature ang statement namin dyan,” ani Laguesma.

Nang tanungin kung ano ang komento ng DOLE sa panukala sa Kamara na i-abolish ang mga regional wage board at magkaroon na lang national wages and productivity board at hayaan ang Kongreso na magtakda ng sweldo, sagot ni Laguesma ginagalang nila ang mandato ng lehislatura na magpanukala ng batas, pero ang umiiral na mekanismo na regional tripartite wages and productivity boards ang siya pa ring mahusay na mekanismo.

“Ang pagpapankukala ng anumang batas ay nasa mandato ng ating lehislatura. Sa (panig) ng Department of Labor and Employment, ang aming pananaw ang umiiral na mekanismo, ang regional tripartite wages and productivity boards ay siya pa ring mahusay at magaling na alternatibo dahilan sa… una, may direct participation ang involved na sector… may manggagawa at namumuhunan at gobyerno, nagbabalanse… Naka-focus siya doon sa kaganapan sa isang rehiyon na kung saan pwede mong makita, masuri, ang mga factors na nakatadhana sa batas kung kinakailangan o magkano ang dapat na adjustments. Kaya sa pananaw ng Department of Labor and Employment iyan ay kanilang mandato, magpanukala ng batas, pag-usapan Kami in the meantime, yung existing mechanism ang aming ipatutupad until and unless mayroong amendement. Magbibigay din kami ng inputs sa kanila,” ani Laguesma.

UNDEREMPLOYMENT, UNEMPLOYMENT

Samantala, upang matugunan ang underemployment, tututukan ng DOLE ang pag-upgrade ng skills ng mga manggagawa para matugunan ang requirements ng industry sector.

“Tunay na malaking hamon iyang usapin na may kinalaman sa unemployment rate at saka sa underemployment rate. Kaya nga isa sa mga kaparaanan ng Department of Labor and Employment yung pagdaraos ng specific ng jobs fair,” said Laguesma na sinabing nakipag-ugnayan na sila sa DOT para sa tourism jobs at hiwalay na jobs fair na nakatutok sa K-12 graduates.

Nagpapasalamat ang kalihim na ibinalik ang TESDA sa DOLE para mas matugunan ang jobs mismatch at geographical mismatch at ma-align ang training ng TESDA sa mga pangangailangan ng industriya sa isang lugar.

Tungkol naman sa mga nawalan ng trabaho sa pagsara ng ilang POGO, mino-monitor ng DOLE kung paano makakatutulong sa mga Pilipinong manggagawa, particular sa pag-taas ng antas ng kanilang skills.

“Gusto kasi nating itaas ang antas ng kalidad ng manggagawa. Sa ating pagkakatanda, karamihan ng mga nagtatrabaho sa industriya nay an ay utility at security guards eh. Dapat bigyan natin sila ng pagkakataon na maghanap-buhay, gusto din natin sila alalayan na baka mayroong pagkakataon na mapataas natin ang kanilang skills nang sa ganon yung usapin na may kinalaman sa nasasapat na kita, at saka pagtugon sa kanilang pangangailangan, mai-address din natin,” ani Laguesma.

WAGE SUBSIDY

Nang tanungin tungkol sa panukalang magkaroon ng wage subsidy na sasagutin ng pamahalaan, layon ng gobyerno ngayon at tinututukan ang pagbabalik trabaho ng manggagawa ngayong nakaka-recover na ang ekonomiya.

“Wala pa pong masyadong detalye doon po sa kung sino ang eligible at magkano. Ang konsepto ng wage subsidy ay kasama po doon sa social protection floor na ipinanukala po ng Department of Labor and Employment na naaprubahan naman po (ng NEDA)… Ito po ay hindi lamang plano ng Department of Labor and Employment. Plano po ito ng buong… pamahalaan sa susunod na amin na taon,” ani Labor Undersecretary Benjo Benavidez.