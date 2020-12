‘Walang exemption, walang excuse’: 13th-month pay dapat ibigay sa mga manggagawa, ayon sa DOLE

MAYNILA--Muling nagpaalala ang Department of Labor and Employment (DOLE) sa mga employer na huwag kaligtaan ibigay sa kanilang mga manggagawa ang 13th-month pay.

Ayon kay Labor Sec. Silvestre Bello III, dapat maibigay ito on of before December 24.

“Walang exemption, walang excuse. Kailangang bayaran iyong 13th-month pay. Kung wala kang pera, mangutang ka para may pambayad ka ng 13th-month pay,” sabi ni Bello sa panayam sa TeleRadyo Sabado ng umaga.

Pahayag ni Bello na mayroon nang mga employer ang nakapag-advance na noon ng 13th month pay.

“So far, lahat naman ng employers tumutupad sa kanilang obligation to give yung 13th month. Dadalawa pa lang ang natanggap ko na reklamo na hindi nagbigay ng 13th month pay. Kaya payo ko sa nagsabi, hintayin mo hanggang [Dis] 24, pag hindi ka pa binigyan magreklamo ka na,” saad niya.

May mga kumpanya din naman aniyang na bukod sa 13th-month pay, ay nagbibigay ng voluntary bonuses tulad ng 14th-month at 15th-month sa kanilang mga empleyado kung maganda ang kita ng negosyo.

Dagdag ni Bello na kasama dapat na makatanggap ng kanilang 13th-month pay ay ang mga kasambahay at driver.

Samantala, ipinanukala naman ni Belo na itaas ang sahod ng mga kasambahay para maitaguyod ng maayos ang kanilang mga pamilya.

“Yun naman ay suggestion ko lang sa National Wage and Productivity Board na they should consider i-adjust sweldo ng ating kasambahay. Ang tingin ko kasi yung pagkakaroon ng kasambahay isang luxury,” sabi niya.

Ang dagdag-sahod ay makapagbibigay ng pagkakataon sa mga kasambahay na matugunan ang edukasyon at medikal na pangangailangan ng kanilang mga pamilya.

“Ang iniisip ko sitwasyon ng kasambahay. They should have enough income para naman they can provide for their family the necessity of their lives kagaya ng education, health needs,” sabi niya.

