NLEX pagsisikapang maging matagumpay ang no-barrier system sa Valenzuela City

Personnel from the Traffic Enforcement Group, Public Safety Group, and Valenzuela police direct vehicles at the NLEX Mindanao Avenue toll plaza on December 8, 2020. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA - Pagsisikapan ng operator ng North Luzon Expressway (NLEX) na maging matagumpay ang barrier-less system na ipinatutupad ngayon sa mga toll gate nito sa Valenzuela City.

“'Yung sa Valenzuela talagang pagsisikapan nating maging successful 'yan. Makikita po naman natin araw-araw mayroon tayong joint technical working group doon sa traffic management team ng Valenzuela City, talagang araw-arawin natin ang pag-review kung paano pa natin siya ma-improve,” pahayag ni Romulo Quimbo, chief communication officer ng Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC).

Magugunitang nagpatupad ng barrier-less system sa Valenzuela City matapos bumigat ang daloy ng trapiko dahil sa aberya sa RFID system, kung saan cashless na ang toll collection.

Inalis na rin ng Valenzuela City ang suspension order nito sa business permit ng NLEX bunsod ng problema sa RFID.

“Ang gusto talaga namin dito maging successful itong project na ito at makikita natin kung hindi talaga hahaba ang pila dito, ito po ay patunay naman that the model will work at talagang tinututukan namin 'yan para maging matagumpay,” sabi niya sa panayam sa TeleRadyo Biyernes ng umaga.

Handa rin aniya silang makipagtulungan sa Department of Transportation (DoTr) sa posibilidad na gawing barrier-less na rin ang iba pang toll gates.

“Si Sec. [Arthur] Tugade sinabi naman po na rerepasuhin 'yung strategy dito sa mga toll gates natin. Sa ngayon handa kaming makipag-ugnayan sa DoTr nang sa ganun paano pa makikita 'yun for further improvement," aniya.

Samantala, lumagda naman aniya sila sa isang memorandum of agreement kasama ang San Miguel group para sa testing protocol tungo sa toll interoperability.

“Nagsimula na po ito, mayroon na pong takdang panahon. Hindi naman ito matagal, syempe paglabas ng test ia-assess po ng mga eksperto natin at titingnan kung paano siya i-aapply kung may makikitang issues,” sabi niya.

Tatagal umano ang testing ng mga dalawang linggo kung saan magdedeploy ng iba’t ibang sasakyang tatawid sa magkabilang toll para malaman kung made-detect ito sa bawat sistema.

“Hintayin lang natin ang report at paglabas ng report na ito at mayroong recommendation ipapatupad natin kaagad. 'Yun po ang nakikita nating progress sa interoperability,” sabi niya.

