Gagamit ng NAIA ngayong holiday season? Narito ang ilang dapat tandaan

Halos walang pasahero ang Ninoy Aquino International Airport noong Marso 20, 2020. Nang maglagay noon ng window hour ang paliparan para sa mga pasaherong lilipad bago tuluyang ipatupad ang travel ban dahil sa COVID-19 pandemic. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Sa mga susunod na araw inaasahan ang pagdami ng mga pupunta sa Ninoy Aquino International Airport sa kabila ng pandemya.

May physical distancing na sa bukana ng paliparan. Kailangan ding i-scan muna ang Traze App QR Code na nakadikit sa bawat entry ng terminal.

Dapat ding obserbahan ang physical distancing sa mga check-in counter hanggang sa boarding gates.

Magkakahiwalay rin ang mga pasahero sa pagsakay ng eroplano.

Bawal ding makipagpalitan ng upuan para sa contact tracing, pero puwedeng magkatabi dahil kada 2 o 3 minuto napapalitan ng air filter ang hangin sa loob ng eroplano.

Dapat ding may suot na face shield, maliban na lang kung kakain.

Mababa pa umano sa ngayon ang mga bumibiyahe sa paliparan.

Tingin ng Civil Aviation Authority of the Philippines, marami ang namamahalan o nahihirapan sa pagkuha ng requirements gaya ng RT-PCR o antigen test na rekisito bago makalipad.

Ayon sa datos ng CAAP, nasa 37,000 pasahero ang gumagamit ng terminal nitong Nobyembre, higit na mas maliit sa higit 2 milyon noong Nobyembre 2019.

Hindi nila inaasahan na dadami pa ito pagdating ng Disyembre lalo na at may 7 pang paliparan ang hindi pa tumatanggap ng commercial flights.

"We expect that. Marami talaga kasi may restrictions, unang una we need antigen and rt pcr test which is very expensive yung mga pasahero they might as well save their money for celebration sa Manila," ani CAAP Spokesperson Eric Apolonio.

Ngayong Disyembre, aabot sa 4,696 departing passengers ang naitala sa loob ng NAIA, mas maliit sa 32,475 na naitala noong nakaraang taon.

Mga balikbayan ang inaasahang malaking bulto ng pasahero na darating sa NAIA ngayong Disyembre.

Nitong buwan, itinaas na sa 5,000 kada araw ang tatanggap ng NAIA na pasahero mula sa ibang bansa mula sa dating 2,000 hanggang 3,000.

"Pagka-nagkadikit dikit ang flights at pag nag-increase ang flights yung magsasabay-sabay ng pagdating kaya magkakaroon ng longer processing time at dito lalabas 'yung mga kaunting sakripisyo ng ating arriving passengers. May delay ng konti at ito naman yung pilit namin ginagawan ng paraan," ani Transportation Undersecretary Raul Del Rosario.

Nangako ang mga laboratoryo na kakayanin nila ang paglabas ng swab test results sa loob ng isang araw para makauwi agad ang mga pasahero sa kani-kanilang mga kaanak kapag nagnegatibo ang resulta.

Payo ng NAIA, mas mainam na i-check agad sa lokal na pamahlaan na pupuntahan ang mga requirement tulad ng COVID-19 test at anong klase ng test at ilang araw ang validity nito.

Payo rin nila, i-download ant Traze app dahil hinihingi ito sa halos lahat ng entry points hanggang sa pupuntahang destinasyon.

Dapat ding magdala ng valid ID at magbaon ng matinding pasensya, anila. — Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC