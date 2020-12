DOLE pinag-aaralan ang P6,000 standard salary para sa mga kasambahay

MAYNILA – Iminungkahi ni Labor Secretary Silvestre Bello ngayong Huwebes ang pagkakaroon ng P6,000 standard salary para sa mga kasambahay.

Ayon kay Bello, inutos na niya sa iba pang opisyal ng Department of Labor and Employment na pag-aralan kung maaaring ipatupad ang P6,000 pasahod sa mga kasambahay sa buong bansa.

Naniniwala ang kalihim na sapat ang naturang pasahod para sa mga kasambahay.

“’Yong tungkol sa mga kasambahay, proposal pa lang ‘yon na ‘yong P6,000. Pero ako, sa tingin ko resonable ‘yong P6,000,” ani Bello sa virtual press briefing.

Kung hindi aniya kaya ng employer ang naturang pasahod ay makabubuting huwag na lang silang kumuha ng kasambahay at sila na lang ang gumawa ng mga gawaing-bahay.

“Kung hindi mo kaya ‘yong P6,000, huwag kang kumuha ng katulong. Ikaw na ang maglinis sa bahay mo, ikaw na maglinis sa kotse mo, ikaw na magpaligo sa mga pusa ninyo o mga aso ninyo,” ani Bello.

“Don’t hire [a] housemaid for a very meager amount of P3,000, masyadong mababa ‘yon,” dagdag niya.

Ayon kay Bello, bawat taon naman ay nagkakaroon ng wage adjustment pero mas maganda sana kung pare-pareho na ang halaga ng sahod ng mga kasambahay sa Metro Manila at mga lalawigan.

Samantala, nagpaalala rin si Bello sa mga employer tungkol sa pagbibigay ng 13th month pay, na hindi dapat lalagpas ng Disyembre 24.

Kuwalipikado sa 13th month pay ang lahat ng manggagawang nakapagtrabaho ng isang buwan sa kompanya, aniya.

-- Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News

RELATED VIDEO:

