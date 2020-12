ALAMIN: Tamang pagtatapon sa mga shipping label ng mga pinamimili online

Nagbababa ng mga package ang isang delivery rider sa Quezon City. ABS-CBN News

MAYNILA - Nagpaalala ang National Privacy Commission sa mga tumatanggap ng delivery items na sirain o itapon nang maigi ang shipping label na naglalaman ng personal na impormasyon.

Paalala ng NPC sa mga tumatanggap ng delivery, siguruhing wala na ring ibang makakakita sa shipping label ng parcel.

"Make sure po na ‘yung label ng inyong package ay huwag niyo pong itatapon lang basta-basta. Make sure na ito po ay shred o napunit o natakpan ‘yung mga personal na impormasyon na nakalagay" ani NPC Public Information and Assistance Division chief Roren Chin.

"Sa mga seller, huwag niyo na pong ipo-post ang label sa inyong Facebook page for the safety rin po ng inyong mga customers,” ani Chin.

Ayon sa NPC, may 3 silang pormal na reklamo na iniimbestigahan na may kaugnayan sa impormasyon ng mga nag-o-online shopping.

Bukod pa ito sa bumabahang mga mensahe sa kanilang Facebook page.

"'Pag na-compromise po kasi ‘yung mga impormasyon natin, puwede po itong gamitin, magkaroon ng identity theft, puwede rin nating ma-experience ang phishing scam, tapos puwede rin po na puntahan ang inyong bahay o tawagan kayo maya’t maya at mag-offer ng mga serbisyo at mga produkto o maaring intrusive sa ating privacy," ani Chin.

Ang online shopper na si Justice Mae Martinez, tingin na nakompromiso ang kaniyang personal na impormasyon na ibinigay sa isang delivery service noon.

Isang araw kasi ay may dumating na delivery item sa bahay na hindi naman niya raw in-order. Wala raw iyang ibang pinagbibigyan ng mga detalye kung hindi ang delivery service.

"Bakit sila may mga information na ganon tapos full details po: may full address ko, ‘yung number ko, ‘yung e-mail ko po tapos andu’n pa ‘yung full name ko. So, nakakabahala po talaga kasi nagagamit na lang basta-basta," ani Martinez.

Sinisiguro naman ng mga online seller, gaya ni Mary Ann Rebato, na ang mga seller at delivery rider lang ang nakakaalam ng pribadong impormasyon ng customer.

"Kung walang number, mahihirapan ka nilang i-trace minsan kasi hindi nila ma-locate ‘yung address,” ani Rebato.

Sa Facebook page ng NPC, may mga nagbahagi ng impormasyon kung paano nila tinitiyak ang privacy gaya ng paggupit, pagbasa at iba pang paraan para mabura ang mga impormasyon.

Maaaring magsumbong sa Facebook account at website ng NPC ang mga may parehong mga problema. — Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News