Gustong iksian ng mga negosyante sa kalahating metro ang distansiya sa pagitan ng mga manggagawa sa opisina, at kostumer sa mga restoran at establisimyento.

Ito'y para mas maraming espasyo umano ang magamit ng mga manggagawa at kostumer.

Kahit naman kasi nakapasok na ang omicron variant ng COVID-19 sa Pilipinas, karamihan naman anila sa mga manggagawa ay fully vaccinated na.

"[Sa] one-meter [distancing] kasi 50 percent lang ng opisina nila ang magagamit pero kung bawasan ang distansiya, mas maraming empleyado ang magkakasya doon sa kanilang opisina para mas maging efficient naman ang gamit ng opisina," paliwanag ni Ricky Salvador, executive director ng IT and Business Process Association of the Philippines.

Tiniyak ni Salvador na susunod pa rin naman ang mga empleyado sa mga health protocol kahit bawasan ang distansiya.

Kalahating metrong distansiya rin ang gusto ng mga restaurant owner.

"At one-meter rule, we are only half capacity but when you reduce that, we can increase capacity by 30 percent to 50 percent," sabi ni Resto.ph President Eric Teng.

Katuwiran din ng mga restaurant owner ay puro bakunado lang naman ang pinapayagan mag-dine-in. Lahat din ng staff ay fully vaccinated na.

Suportado nina dating Health Secretary Manuel Dayrit at Presidential Adviser on Entrepreneurship Joey Concepcion ang panukala.

Pero ayon sa infectious disease expert na si Rontgene Solante, hindi pa muna dapat baguhin ang patakaran sa physical distancing ngayong nasa Pilipinas na ang mas nakahahawang omicron variant ng COVID-19.

Samantala, higit 90,000 establisimyento na ang nainspeksiyon ng Department of Labor and Employment (DOLE) kaugnay sa labor standards at safety protocols.

Lalo pa umanong paiigtingin ng DOLE ang protocols dahil sa omicron variant, partikular sa pagkakaroon ng maayos na ventilation sa mga opisina at pabrika.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News