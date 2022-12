Pagbebenta ng asukal sa Bustillos market sa Maynila nitong Agosto 16.

MAYNILA — Pinangangambahang tumaas ang presyo ng matatamis na pang-handa sa Pasko dahil sa taas-presyo ng brown at washed sugar sa mga pamilihan.

Nasa P90 hanggang P95 na ang kada kilo ng washed at brown sugar, mula sa dating P75 sa mga palengke sa Metro Manila. Nasa P100 kada kilo naman ang white sugar.

Aminado ang Sugar Regulatory Administration na hindi nabantayan ang presyo ng brown at washed sugar dahil nakatuon ang pansin ng lahat sa puting asukal.

Nasa P60 hanggang P65 ang farmgate price nito mula sa Bacolod at pinapatungan umano nang malaki pagkarating ng Metro Manila.

"We've always expected the prices to go down, yung SRA and Department of Agriculture have been trying to establish an SRP of P90 for refined sugar which is white sugar," ani SRA Board Member Paulo Azcona.

"We observed that there are markets in Manila who sell the raw sugar at P90, yun lang ang problema natin."

Stable na ang suplay ng asukal sa bansa, giit ng SRA, pero hindi pa ito dama sa mga palengke dahil nananatiling mataas ang presyo nito.

Sa ngayon, nasa 228,000 metric tons ang stock ng refined sugar sa bansa mula Setyembre hanggang Nobyembre 2022, mas mataas sa 119,000 metric tons noong parehong panahon noong 2021.

"Barring any natural disaster na talagang masama, the supply will be stable until the milling season ends... We'll make sure na hindi na mangyayari yung so-called shortages," ani Azcona.

Nakikipagtulungan na ang SRA sa Department of Agriculture para maisapinal na ang pag-iisyu ng SRP.

— Ulat ni Jervis Manahan, ABS-CBN News