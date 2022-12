MAYNILA - Itutuloy ng Social Security System ang 1 porsiyentong dagdag-kontribusyon na sasaluhin ng employers.

Ito ay sa gitna ng agam-agam ng ilang employers group ngayong bumabangon pa lang sila sa pandemya.

"One percent lang po ang increase and actually this is considered an expense subject to deductions sa tax so in effect ang employer will only be paying 0.75 percent. Huwag na po natin ito ide-deny o ide-defer itong ganitong kaliit because the future of this is quite big," ani SSS President and CEO Michael Regino.

Una nang nagpahayag ng pagtutol ang mga grupo ng negosyante at manggagawa sa pagpapatupad ng dagdag-kontribusyon ng SSS at PhilHealth.

Tingin ng Trade Union Congress of the Philippines na "wrong timing" ito.

"Maybe the intention is good but the timing is bad dahil 'yung mga manggagawa ay nangangailangan ngayon ng tulong at kung babawasan pa natin ang kanilang kikitain, mahihirapan sila considering the inflation," ani TUCP Secretary General Arnel Dolendo.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News