Presyo ng karneng baboy, manok tumaas sa ilang pamilihan

Tumaas na ang presyo ng karneng baboy at manok sa ilang pamilihan sa Metro Manila, 10 araw bago ang bisperas ng Pasko kung kailan nagdaraos ng Noche Buena.

Sa Commonwealth Market sa Quezon City, halimbawa, umakyat na sa P370 ang kada kilo ng pork liempo mula P365.

Sumampa naman sa P200 ang kada kilo ng manok mula P190 habang ang baka ay naglalaro sa P370 hanggang P450 mula P365 hanggang P435.

Hindi pa umano kasama rito ang pangrekado gaya ng sibuyas, na nasa P320 kada kilo ang prevailing price sa mga palengke sa Metro Manila.

Kaya ayon sa mga manininda, bahagyang matumal ang benta.

"'Di gaanong mabili kagaya ng dati. Mas mabili pa nga noong isang taon kaysa ngayon eh," ani Mac Zonio, nagtitinda ng baboy sa Commonwealth Market.

Pero kumpiyansa ang mga nagtitinda na mauubos pa rin ang kanilang mga ibinebenta bago mag-Noche Buena.

"'Pag medyo malapit na, kukuha na kami ng marami, papakatay na kami ng marami, kasi nagkakaubusan ng manok eh," anang tindera na si Mary Ann Anacleto.

Ayon sa Department of Agriculture (DA), gumagalaw talaga ang presyo kapag magpa-Pasko dahil sa taas ng demand at inaasahang tataas pa ito sa susunod na linggo.

"Normally kapag magpa-Pasko, may slight changes sa price," ani DA Deputy Spokesperson Rex Estoperez.

Samantala, sinuspende naman ng DA ang pag-issue ng import clearance sa galunggong at ibang isda para sa mga institutional buyer gaya ng canneries at processors.

Ito'y para matiyak anila na walang ilegal na mada-divert o maipupuslit na imported na isda sa mga palengke, ngayong nagsimula nang pumasok ang inangkat ng pamahalaan na 25,000 metric tons.

Ayon kay Estoperez, pagtitiyak lang ito na kontrolado at hindi babahain ng imported na isda ang mga pamilihan.

Sa Obrero Market sa Blumentritt, Maynila, halos puro frozen galunggong ang ibinebenta dahil kaunti ang supply ng sariwa at mataas ang presyo nito.

— Ulat ni Jervis Manahan, ABS-CBN News