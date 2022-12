Nagpahayag ng pagtutol ang grupo ng mga negosyante at manggagawa sa ipatutupad na dagdag-kontribusyon ng Social Security System (SSS) at PhilHealth.

Mula 4 porsiyento, magiging 4.5 porsiyento na ang kontribusyon sa PhilHealth simula Enero. Tataas naman nang 1 porsiyento ang kontribusyon sa SSS, na sasaluhin ng employers.

Pero kontra rito ang Employers Confederation of the Philippines (ECOP), na hiniling na ipagpaliban muna ang dagdag-kontribusyon dahil bumabangon pa lang anila ang mga negosyo mula sa hagupit ng pandemya.

Umaapela ang ECOP kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kung maaari ay huwag munang ituloy ang increase kahit nakasaad ito sa magkahiwalay na batas.

Para din sa Trade Union Congress of the Philippines (TUCP), wrong timing ang dagdag-kontribusyon.

"Maybe the intention is good but the timing is bad dahil 'yung mga manggagawa ay nangangailangan ngayon ng tulong at kung babawasan pa natin ang kanilang kikitain, mahihirapan sila considering the inflation," ani TUCP Secretary General Arnel Dolendo.

Samantala, inilunsad nitong Miyerkoles ng Pag-IBIG Fund ang Virtual Pag-IBIG mobile app, na magpapadali umano ng mga proseso para sa mga miyembro.

Ayon kay Pag-IBIG Chief Executive Officer Marilene Acosta, ikokonsulta muna nila sa mga miyembro at employer kung puwede nang ituloy ang P50 dagdag-kontribusyon.

Tiniyak ni Acosta na kahit walang dagdag-kontribusyon, lumalago at maayos ang pamamalakad sa pondo ng Pag-IBIG.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News