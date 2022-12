Pamamahagi ng cash aid para sa mga trike driver, target tapusin sa Enero

MAYNILA - Makukuha na ng mga tricycle driver hanggang sa Enero 2023 ang kanilang subsidiya mua sa gobyerno.

Aabot sa 600,000 tricycle drivers ang makikinabang sa fuel subsidy na ipagkakaloob ng Deparment of Transportation, ayon kay Secretary Jaime Bautista sa muling pagsalang niya sa confirmation hearing ng Commission on Appointments.

Ayon kay Bautista, makukumpleto na ang distribusyon ng fuel subsidy pagdating ng Enero 15, 2023.

"We started paying fuel subsidy of tricycle drivers. In the first few weeks that we implemented this, we were able to pay around 6,000 of them but nagkaroon ng konting problema in terms of getting information but as [of] today we have paid more than 20,000 of them and we were able to complete payment of 600,000 tricycle drivers," ani Bautista.

Matatandaang nagkaroon ng serye ng mga taas-presyo sa gasolina na dulot ng giyera ng Ukraine at Russia.

Naging factor din sa taas-singil ang pagtaas ng palitan ng piso kontra dolyar.

Sa kabila naman ng mga rollback nitong mga nagdaang linggo, nananatili ang net increase sa diesel na pumalo ng P34 kada litro.

-- Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News