BDO kinalampag dahil sa nawalang pera ng ilang depositors

MAYNILA — Isa si Pregie Garin sa mga kliyente ng BDO na nawalan ng pera nitong weekend dahil sa isang cyberattack sa bangko.

Aniya, P100,000 ang nawala sa account nya.

Kaya’t sumali siya sa isang grupo ng mga BDO account holders na nabiktima ng cyberattack para magtulungang mabawi ang kanilang pera.

Sa ngayon, higit 200 na ang miyembro ng grupo.

"Ang sabi po ng BDO, kailangan po namin maghintay ng 5 banking days bago malaman ang result ng investigation nila. Gusto po sana namin malaman kung ano po ang timeline na mareimburse ang pera na pinaghirapan namin," hinaing ni Garin.

"Nananawagan kami sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) na sana po kalampagin ang BDO upang maibalik kaagad ang nawala na pera," dagdag niya.

Kuwento ng mga biktima, P40,000 hangang P200,000 ang perang nawala sa kanila.

Isa na rin dito si Arvic Ramos, isang OFW sa Kuwait. Aniya, nakakadismaya ang nangyari, dahil sadyang naging maingat siya sa kanyang online account.

"Di naman kami basta nagbibigay ng kahit anong information sa ibang tao na alam natin sa ganitong panahon, uso ang hacking-hacking na ganyan," aniya.

Ayon sa BDO, ibabalik ang pera ng mga apektadong "innocent clients."

Nagdagdag na rin sila ng security controls para maiwasan ang mga ganitong pangyayari.

Pero naghain pa rin ng resolusyon si House Deputy Minority Leader Carlos Zarate para sa isang imbestigasyon.

"Padadaanan pa sa butas ng karayom, eh malinaw ang system nila ang na- compromise. Dapat maisip nila kung paano ma-secure ang depositors by adopting modern technology. If they fail to comply with that, that is prima facie evidence na may pagkukulang sa due diligence. They should be made accountable for that," aniya.

Ayon naman sa National Privacy Commission, pinag-aaralan pa ngayon kung may nanakaw rin na personal data ang mga kawatan at hinihintay nila ang report ng BDO data protection officers.

Sa ngayon, hindi pa masabi ng BDO kung ilang depositors ang apektado at kung gaano kalaki ang perang nanakaw.

Nakipag ugnayan na rin ang BDO sa National Bureau of Investigation para makipagtulungan sa paghahanap ng mga cybercriminals na gumawa sa unauthorized withdrawals.

Ang BSP, nakikipag-ugnayan din sa BDO tungkol sa insidente.

—Ulat ni Warren de Guzman, ABS-CBN News