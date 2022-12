Gasolinahan sa Pasig City noong Oktubre 10, 2022. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

Muling magkakaroon ng bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes, Disyembre 13.

Base sa abiso ng mga kompanya ng langis, narito ang halaga ng ipatutupad nilang rollback:

Caltex (Alas-12:01 ng hatinggabi)

GASOLINA -P1.70/L

DIESEL -P3.40/L

KEROSENE -P4.40/L

Shell, Seaoil (Alas-6 ng umaga)

GASOLINA -P1.70/L

DIESEL -P3.40/L

KEROSENE -P4.40/L

Petro Gazz, PTT Philippines (Alas-6 ng umaga)

GASOLINA -P1.70/L

DIESEL -P3.40/L

Cleanfuel (Alas-8:01 ng umaga)

GASOLINA -P1.70/L

DIESEL -P3.40/L

Lumiit kompara sa unang pagtaya ang rollback sa gasolina bunsod umano ng gastos sa freight.

Ang rollback sa merkado ay dahil hindi pa nagbabawas ng produksiyon ang mga bansang kasapi sa Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) Plus kahit humihina ang demand o konsumo ng langis sa buong mundo.

Ito na ang ikalawang sunod na linggong may rollback sa diesel at kerosene at pang-apat naman sa gasolina.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News