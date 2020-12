Produktong petrolyo may taas-presyo sa ika-5 sunod na linggo

Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Inaasahan ang taas-presyo sa produktong langis sa ika-5 sunod na linggo, ayon sa mga taga-industriya.

Ang presyo ng diesel, gasolina, at kerosene ay tataas ng P0.50 hanggang P0.60 kada litro.

Ang taas-presyo ay dahil pa rin umano sa sunod-sunod na balita ukol sa coronavirus disease (COVID-19) vaccine, tulad nang pagumpisa ng paggamit ng bakuna laban dito sa United Kingdom, at emergency use approval sa United States at Canada.

Maaalalang nagkaroon ng bagsak-presyo sa langis dahil sa limitadong paggalaw ng taong dala ng pandemya.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News