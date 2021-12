MAYNILA - Dalawang linggo bago ang Pasko, patingi-tingi munang bumibili ng panghanda sa Noche Buena si Elsa Salimbao sa isang grocery store sa Binondo Maynila.

Tumaas kasi ang presyo ng ilang Noche Buena items kaya pinagkakasya niya na lang muna ang kanyang budget.

"'Yung tama lang 'yung price para meron lang handa. Hindi naman importante 'yung mahal e basta meron lang maihanda sa mesa okay na 'yun," aniya.

Kabilang sa mga tumaas ang presyo na pang-Noche Buena ay ang spaghetti pack, fruit cocktail, spaghetti pasta, mantika, at Chinese ham habang tumaas din nang bahagya ang presyo ng delata ng sardinas.

Nasa P1 hanggang P2 ang itinaas ng presyo ng spaghetti pack.

Ang spaghetti pasta may P2 taas-presyo at may P1.75 presyong pagtaas ang fruit cocktail.

Ang mantika, may P2 hanggang P3 na pagtaas.

Nasa P800 naman kada kilo mula P760 kada kilo ang presyo ng Chinese ham.

Tumaas din ang presyo ng ilang prutas sa Quiapo.

Kabilang sa mga tumaas ang presyo ang peras, na P25 na ngayon mula P20; orange na P35 na ngayon mula P25 at grapes na P170 hanggang P180 na ngayon mula P150.

Matumal naman ang benta ng mga tindero at tindera.

"Matumal po talaga, di tulad ng dati, ganitong buwan, mabili na talaga... Ubos talaga kapag ber month e, ngayon wala," ani Aldrian Macapagal, tindero ng prutas.

Sinabi pa ng mga nagtitinda na habang papalapit ang bagong taon posible pang tumaas ang presyo ng mga prutas na bilog.

-- Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News