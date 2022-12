Singil ng Meralco tumaas ngayong Disyembre

Tumaas ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong Disyembre, anunsiyo ng power distributor ngayong Biyernes.

P0.33 kada kilowatt hour ang dagdag-singil sa Meralco.

"We had an upward adjustment P0.33 per kWh rounded off for December. This is the 1st of the 4 distribution rate reductions which the ERC ordered us to implement kaya hindi nahabol ng pagbaba," ani Meralco spokesperson Joe Zaldarriaga sa isang briefing.

Katumbas umano ito ng P66 dagdag para sa mga kumokonsumo ng 200 kwh kada buwan, P99 sa konsumong 300 kwh, P132sa konsumong 400 kwh, at P165 sa konsumong 500 kwh.

Paliwanag nila, natapos na kasi ang isa sa apat na refund na iniutos ng Energy Regulatory Commission.

Inaasahan pang tataas ang billing sa Enero 2023 dahil matatapos na ang isa pang round ng mga refund, na sinabayan pa ng pagsuspinde ng suplay ng San Miguel Corp's South Premiere Power Corp sa Meralco.

-- May mga ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News