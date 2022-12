Presyo ng ham sa ilang pamilihan sa Metro Manila, tumaas

MAYNILA - Paboritong handa ng pamilya ni Rebecca Avida tuwing Pasko ang ham.

Dahil dito, ngayon pa lang ay nagka-canvass na siya para hindi mabitin ang budget sa balak na simpleng selebrasyon.

Bahagyang tumaas ang presyo ng dating ham na binibili kaya naghahanap siya ngayon ng alternatibo.

"Wag na 'yung subok, kasi parehas din 'yan eh. Kasi siyempre nagba-budget ka sa pamilya, syempre kailangan 'yung medyo mababa," ani Avida.

Kalidad sa murang halaga rin ang hanap na ham at iba pang handa sa Pasko ni Virginia Lapid. Ang matitipid, pambili na rin aniya ng maintenance medicine.

"Let's be practical nowadays na mahirap ang buhay, na mairaraos mo naman sa simpleng buhay," ani Lapid.

Ang isang konsumer na si William Valmonte, nagpasyang magbabawas na lang sa ibang handa.

"Ito talaga ang gustong gusto namin, ham. Kasi yearly dapat nasa amin," aniya.

Sa isang tindahan sa Maynila umakyat nang P20 ang presyo ng kada kilo ng cooked ham kumpara noong 2021 dahil sa pagtaas ng presyo ng ilang sangkap gaya ng asukal.

Mayroon ding glazed processed ham na mas mura sa P245 kada piraso.

"Sa ngayon madalang lang talaga ang umoorder. Siguro may umoorder ng mga sampu or kinse pataas. Dati talaga maramihan 200 pataas ang orderan," ayon sa nagtitinda ng ham na si Edgar Billiones.

Sa isa pang sikat na tindahan sa Maynila, tumaas din ng P60 ang presyo ng kada kilo ng cooked Chinese ham na nasa P1,680 hanggang P1,800 na ngayon.

Tinatayang nasa 7 hanggang 10 porsiyento naman ang itinaas ng presyo ng mga ham ayon sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association Inc.

"Ang medyo nakakalungkot is 'yung regular ham, the sliced ham that we buy throughout the whole year nagtaas din, pero 7 percent lang. Kaya those people who cannot afford Christmas ham will buy regular ham, tumaas din siya by around 7 percent," ani Philippine Amalgamated Supermarkets Association Inc. President Steven Cua.

Nakapako naman sa P950 ang presyo ng whole ham sa tindahan sa Quezon City.

Payo naman ni Cua, kung hindi swak sa budget ang mga nakagawiang handa, maaaring bumili ng mas murang brand o ibang produkto na puwedeng alternatibo.

-- Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News