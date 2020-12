Usapan ng Valenzuela City government at NLEX operator, ipinagpaliban

MAYNILA - Ipinagpaliban muna ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela City ang pag-uusap nila ng Metro Pacific Tollway Corporation hinggil sa suspensiyon ng business permit ng NLEX tollway operator.

“Ang punto ng local government ng Valenzuela ipo-postpone na lang namin muna itong pag-uusap kasi yun pala pupunta rin naman pala sila sa korte, doon na lang kami mag-usap,” pahayag ni Mayor Rex Gatchalian.

Sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga, sinabi ni Gatchalian na napakinggan niya sa isang interview na tila nagbanta umano si MPTC chief communications officer Romulo Quimbo na pupunta sa korte.

“We welcome them bringing us to court kasi alam namin na legal ang ginawa ng lokal na pamahalaan at alam rin namin na ang paglaban para sa kapakanan ng mga Valenzuelano ay trabaho ng lokal na pamahalaan,” sabi niya.

Lunes nang suspendihin ng Valenzuela ang business permit ng NLEX operator dahil sa kabiguan nitong maisaayos ng mabuti ang kanilang serbisyo, partikular ang RFID scanners sa gitna ng paglipat sa cashless na sistema ng toll collection.

Pero ang tugon umano ng MPTC ay pawang motherhood statement, ayon sa alkalde.

“Ang magiging tugon ng city hall ngayon susulat kami pabalik at ilalagay namin ang mga kundisyon sa pag-lift ng suspension order,” sabi niya.

Kasama sa kundisyon ng lokal na pamahalaan ay ang solusyon ng MPTC sa mga technology glitches tulad ng nawawalang load at palyadong RFID sensors, timeline kung kailan ito maisasaayos, at ang pagkakaroon ng performance index para may monitoring mechanism.

“Kailangan mag-identify tayo ng performance index para buwan-buwan may report sila, kung sakali bumagsak sila doon eh ‘di pwede dapat ma suspend ulit,” giit niya.

Paalala ng alkalde na ang magiging pulong ay hindi hudyat para ma-lift ang suspension.

“Ang mangyayari lang, ibibigay nila plano nila magse-set tayo ng deadline titingnan namin kung natatapos nila 'yun. Kung significant na o maganda na 'yung progress then we may consider lifting it. Pero a submission of a plan is not enough to lift the suspension,” sabi niya.

