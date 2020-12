Internet speed sa bansa gaganda pagdating ng Marso 2021: Ex-DICT official Rio

MAYNILA - Malaki ang ibibilis sa serbisyo ng internet sa bansa sa susunod na taon, ayon sa dating opisyal ng Department of Information and Communications Technology (DICT).

“Halos lahat tayo nakatutok sa internet. May konting inconvenience tayo ngayon, may glitches kasi talagang ina-upgrade pero very confident ako by March of next year talagang gaganda na ang service natin,” pahayag ni dating DICT Undersecretary Eliseo Rio.

Sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga, sinusugan ni Rio ang nauna nang sinabi ng National Telecommunications Commission hinggil sa pagbuti ng internet speed sa bansa.

“May truth naman yung sinabi ng NTC na nag improve kasi compare it to about 2 years ago, ang ating speed noon less than 20 mbps. Ngayon, its roughly 24 mbps pero mababa pa rin tayo ng ranking compared to other countries.

Ayon kay Rio, talagang nagkukulang ang bansa sa imprastruktura para rito.

“Yung ating infra is still 2G kasi doon tayo yumaman, ang mga telcos natin yumaman sa 2G sa SMS. Yung SMS ‘di kailangan ng ganung karaming towers na kailangan ngayon for the internet connectivity,” sabi niya.

Pero nakatulong aniya ang utos ng Pangulong Rodrigo Duterte sa mga telcos na ayusin pa ang serbisyo nito bago mag Disyembre.

“June to date nakagawa ng more than 20,000 towers ang mga telcos, including yung mga common towers na pinayagan natin noon na pumasok sa bansa para mag invest sa paglagay ng towers na pwedeng ipaarkila na lang sa mga telcos,” sabi niya.

Ngayon aniya ay marami na ang nakatayong tower at nilalagyan na ng mga antenna at radios.

“Kung sabay-sabay yan umandar, talagang gaganda, may improvement tayong ma-fe-feel,” sabi niya.

Sa kabila nito, kulang pa rin aniya ang bilang ng mga towers na nakatayo sa bansa.

“‘Di yan ang ideal number na kailagan natin. Ang kailangan natin around 50,000 para talagang gumanda. Ang ating tower density is 1 tower per about 4,000 subscriber kaya congested,” paliwanag niya.