MAYNILA - Tataas ang kontribusyon ng mga manggagawa sa PhilHealth at Social Security System simula Enero 2023.

Batay sa batas, tataas nang 1 porsiyento ang kontribusyon sa Social Security System kasabay ng paglaki ng salary credit sa P30,000, pero sagot ito ng employer.

Halimbawa, kung ang suweldo ay P35,000 kada buwan, nasa P4,200 ang magiging kontribusyon simula Enero, mula sa kasalukuyang P3,375.

"Yung increase po ng contribution na 1 percent will be borne by our employers, hindi po sa empleyado hetong 2023 yung increase na 1 percent," ani SSS President/CEO Michael Regino.

Giit pa ni Regino na panalo ang mga miyembro dahil may aspetong forced savings na ang kontribusyon pagdating ng retirement.

"Ngayon if any sweldo o monthly salary credit above P20,000 mapupunta na yan sa personal account ng miyembro so that in the future when he's going to retire may dagdag po siya ng retirement personally, in effect parang dalawa na ang pension niya," ani Regino.

Kalahating porsiyento naman ang dagdag-kontribusyon sa Philhealth mula sa kasalukuyang 4 porsiyento na paakyat ng 4.5 porsiyento simula Enero.

Kung ang suweldo ay P10,000, tataas ng P450 ang hulog mula P400.

Kung lagpas P10,000 hanggang below P80,000 ang suweldo, P50 hanggang P850 ang magiging dagdag-kontribusyon.

"Kung P90,000 and above, isa lang ang babayaran nyan P4,050 a month so kung employed ka hati kayo ng employer nyo, 50-percent, 50 percent," ani Philhealth Spokesperson Shirley Domingo.

Inilatag din ni Domingo ang mga mapapala ng miyembro sa dagdag-kontribusyon sa PhilHealth.

"First nirereview natin existing case rate para maincrease support value or mapa increase share philhealth of reimbursement...second is the review of z-benefits naman yung pambayad ng illnesses like cancer...next year we will also review the increase of dialysis sessions and hopefully it will be higher," ani Domingo.

Ang Pag-IBIG Fund, magsasagawa mula ng konsultasyon sa employers at manggagawa kung itutuloy ang dagdag na P100 sa kasalukuyang P100 kontribusyon.

