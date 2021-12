Watch more on iWantTFC

Hindi muna o-order ang pribadong sektor ng pang-booster shot sa kanilang mga manggagawa dahil sapat pa ang kanilang supply ng COVID-19 vaccines, sabi ngayong Miyerkoles ni Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion.

May supply pa kasi ng Astrazeneca at Moderna vaccines na puwedeng gawing booster shots para sa private sector workers.

"We will not be buying booster for the first 6 months [of 2022] pero we are now working with an agreement with Astrazeneca to purchase boosters for the second half of next year," ani Concepcion.

Ayon naman sa Federation Of Filipino Chinese Chambers Of Commerce & Industry, Inc. (FFCCCII), kaunti na lang ang natitira nilang Sinovac vaccines pero maaari namang magpa-booster ang mga manggagawa sa mga local government unit (LGU).

"Government has many supply so we are not going to import. Maraming miyembro na sa LGU na lang [magpapabakuna]. Wait and see lang muna kami, depende kung kailangan ng gobyerno," sabi ni FFCCCII President Henry Lim Bon Liong.

Sa ngayon, higit 561,000 na ang nakakatanggap ng kanilang booster dose.

Naabot naman na ng Pilipinas ang higit sa kalahati ng target population na dapat fully vaccinated.

Nasa 38.7 milyong Pilipino na ang fully vaccinated laban sa COVID-19, 50.17 porsiyento ng target na 77 milyon.

Patuloy na hinihikayat ng mga opisyal at health expert ang publiko na magpabakuna laban sa COVID-19.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News