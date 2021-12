Central market nitong Disyembre 7. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Halos doble ang itinaas ng presyo ng gulay galing Southern Tagalog habang nasa P10 kada kilo ang itinaas ng presyo ng manok sa mga pamilihan.

Ayon sa mga nagtitinda, matumal ang benta nila ngayon hindi gaya ng mga nakaraang taon pagsapit ng Disyembre.

Ang tinderang si Jennelyn Caligner, sinabihan na ng amo niyang hindi muna sila makakatanggap ng Christmas bonus.

"Mahina ang paninda na naman. matumal wala masyadong benta. Sabi niya sa susunod na lang kung maraming benta doon na lang bigyan. Walang magagawa eh matumal, walang benta," ani Caligner.

Inaalam ng Department of Agriculture kung bakit tumaas ang presyo ng mga gulay-Tagalog.

Halos kasingtaas ng mga presyo noong buwan ng Oktubre nang sumirit ang presyo ng krudo.

"Pero ang pagkakaiba ngayon, bumababa ang presyo ng krudo ngayon so ichecheck lang po natin. Sa ibang taon, lalo na nung nakaraang taon, talagang may bagyo ngayon po walang gaanong malalakas na bagyo and nakalipas ang November na di tayo dinalaw ng malalakas na bagyo so ichecheck po natin," ani DA Director Nichols Manalo.

Nasa P10 ang itinaas ng presyo ng kada kilo ng manok, ayon sa grupo ng mga magmamanok.

"Malayo ang pagkakaiba depende sa palengke merong 150, 155 meron ding 180. 'Yung imported ay marami nakikita naman yan sa records ng national meat inspection service. Marami diyan nahirapan maglabas pero ngayon may pagkakataon silang maglabas ng kanilang imbentaryo kasi tumaas nga ang local," ani United Broiler Raisers Association chair Bong Inciong.

Nakapako naman ang presyo ng liempo sa P340 hanggang P360 pero babala ng mga magbababoy na mas malala pa ang magiging presyo ng supply ng baboy sa 2021.

"Natatakot pa yung mga nag-aalaga na pagka-may tinamaan, tinatanggal nila yung kanilang mga inahin, yung kanilang mga alaga. So ang naging epekto napakasama, lalong nawala ang gustong mag-alaga. Lalong nagtatanggal ng alaga kahit wala pang tama," ayon kay Pork Producers Federation of the Philippines President Nicanor Briones.

"'Pag hindi pa rin sila umaksyon ngayon, next year lalong magkakaproblema ang supply ng baboy, lalong magmamahal ang bilihin," dagdag nila.

-- Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News