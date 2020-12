MRT-3 nasa 60 kph na ang takbo, biyahe mas mabilis na

Ipinatutupad ang health protocols sa MRT-3, Agosto 19, 2020. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Bumilis na ang takbo ng MRT-3 at mas maikli na ang biyahe at paghihintay ng mga pasahero matapos na sumailalim ang buong linya nito sa rehabilitasyon, ayon sa isang opisyal.

“Ikinalulugod naming i-announce sa inyo na nasa 60 kph na po ang aming takbo sa MRT 3. Bagama't d'yan po tayo naka-focus, kailangan pa rin sundin ang lahat ng health protocols para na rin sa safety ng ating mananakay at mga empleyado ng MRT-3,” pahayag ni MRT-3 Director for Operations Michael Capati.

Watch more in iWantTFC

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Capati na mula 30 kph, naitaas nila ang bilis ng takbo ng tren ngayong buwan ng Disyembre.

“Nag-start tayong mag-rehabilitate originally nasa 30 kph lang tayo and then last September, natapos 'yung rehab natin and then slowly naitaas natin 'yun ng 50 kph nung November. Itong December, nag-start na tayo ng 60 kph,” sabi ni Capati.

Ito aniya ay resulta na rin ng ginawang mabilis na rehabilitasyon sa buong linya na dapat ay sa Pebrero pa matatapos.

“Pinalitan lahat 'yung buong riles sa buong linya, pinalitan po 'yan at inupgrade natin nang husto kaya nakapag-increase na tayo ng speed,” ani Capati.

Dahil dito, inaasahan naman ng pamunuan ng MRT-3 na bababa ang average waiting time sa pagitan ng mga tren.

“Ang epekto po niyan maganda. Number 1, ang travel time ng mga pasahero ay iikli. Ang paghihintay between 3.5 to 4 minutes na lang po 'yan. Dati nasa 8 to 9 minutes po 'yan,” sabi niya.

Sa ngayon, may average na 20 tren ang tumatakbo sa linya ng MRT at nanatili sa 30 percent ang carrying capacity nito.

“Since June po, wala tayong glitches. 'Yung mga unloading zero po tayo ngayon at ang mas marami po tayong maisasakay na pasahero dahil sa 'pag increase ng speed natin ng 60 kph,” dagdag niya.

RELATED VIDEO: