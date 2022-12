Simula hatinggabi ng Miyerkoles, sa wholesale electricity spot market (WESM) na kumuha ng supply ng kuryente ang Meralco matapos tumigil sa pagsu-supply ang isang planta ng San Miguel Corp. (SMC) kasunod ng isang temporary restraining order (TRO) mula Court of Appeals.

Matatandaang binaril ng Energy Regulatory Commission (ERC) ang hirit ng 2 planta ng San Miguel na itaas ang singil sa loob nang 6 na buwan dahil sa pagsirit ng presyo ng fuel, gaya ng coal.

Dahil bilyong piso na ang lugi, tumakbo sa korte ang SMC para baligtarin ang desisyon ng ERC.

Ang nakuhang TRO ng isang planta ng San Miguel an South Premiere Ilijan ang ginamit ngayon para kumalas sa kontratang magsu-suppl ng 670 megawatts ng kuryente sa Meralco o 12 porsiyento ng kabuuang supply ng kompanya.

Dahil dito, walang nagawa ang kompanya kundi bumili ng mas mahal na kuryente sa spot market.

Pero nangangahulugan ba itong tataas din ang singil ng Meralco sa kanilang mga konsumer sa Enero?

"Hindi pa kasi... we need to see the spot prices for the next two weeks. Hopefully, mas softer lower given that we are eventually on a holiday soon. Usually demands go down," ani Meralco Spokesperson Joe Zaldarriaga.

Pero ayon sa consumer group na National Association of Electricity Consumers for Reforms (NASECORE), asahan na ang pagsipa ng singil sa kuryente sa Enero dahil malinaw naman na mas mahal ang presyo ng kuryente sa spot market kesa sa kontrata ng San Miguel.

Talo umano ang mga konsumer sa diskarte ng ERC dahil lumobo pa sa estimated na P0.50 ang magiging dagdag-singil kompara sa hirit ng San Miguel dati na P0.30 kada kilowatt hour sa loob nang 6 na buwan.

"Tataas 'yan (presyo) dahil inamin na ng Meralco na hindi sila makakakuha ng supplier na matatapatan 'yong presyo ng San Miguel," ani NASECORE President Pete Ilagan.

Iginiit din ni Ilagan na responsibilidad ng ERC na ipaliwanag sa mga konsumer ang aktuwal na epekto sa singil ng kanilang desisyon.

Pero hindi malinaw sa ERC kung tuluyan na bang kumalas sa kontrata ang South Premiere o pansamantalang suspensiyon lang dahil wala pang final resolution ang isyu.

Sa isang pahayag, sinabi ni SMC President Ramon Ang na mula umpisa'y wala silang planong i-terminate ang 10 taong kontrata sa Meralco dahil ang gusto lang nila ay mabawi ang lugi sa pamamagitan ng dagdag-singil sa loob ng 6 na buwan.

Pero hindi umano nakinig ang ERC kahit alam nilang ang kapalit ng pagbasura sa kanilang hirit ay hindi hamak na mas malaking taas-singil sa kuryente.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News