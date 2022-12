Watch more News on iWantTFC

Sa pagbabalik ng in-person classes at pagtatrabaho, sumisipa na rin ang kita ng jeepney driver na si Jesus Palomino.

Ang dating take-home na kita na P500, ngayon ay nasa P2,500 na.

Dahil dito, nasa 40 na ang bumibiyaheng jeep mula sa 16 jeep sa kaniyang terminal. Sa kasamaang palad, ang ilang kasamahan niya ay hindi na makakabalik sa pamamasada.

"Talagang ang prangkisa iniwan, kasi baka mabenta pa nila ulit. Mga sampu na sa kasama ko na operator pina-kilo ang sasakyan nila. Kasi dahil sa kahirapan nga, walang hanapbuhay," ani Palomino.

Sa datos ng Philippine Statistics Authority, 239,000 na bagong trabaho ang dumagdag sa sektor ng transportasyon mula Hulyo hanggang Oktubre.

Aabot naman sa 553,000 ang dumagdag na bagong trabaho noong Oktubre 2022 kumpara sa Oktubre noong nakaraang taon.

Nakakatulong ito sa pagbaba ng unemployment rate ng bansa sa 4.5 porsiyento na pinakamababang antas mula Oktubre 19, bago mag-pandemya.

Pero para sa ilang tsuper, dahil dumami ang kalaban sa public transport, humina ang kanilang kita.

"Lumalabas na lahat ng pampasahero eh. May mga free rides pa na ano, nagtitipid yung iba," ayon sa taxi driver na si Roberto Agricula.

Ayon naman sa UV Express driver na si Eduardo Gamayo, kahit pababa ang presyo ng krudo ngayon, malayo pa rin ito sa presyo bago mag-pandemya. Malayo rin ang kanilang kita kumpara noong 2019.

Humahataw pa ngayon ang inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin na tumama sa 8 porsiyento noong Nobyembre, na apinakamataas na antas sa loob ng 14 taon.

"Before maganda, kumikita kami mahigit 3,000 sa isang araw, kasi mababa pa ang diesel, P40. Mahirap din pumunta ng palengke mauubos ka eh, sibuyas lang madidisgrasya ka na eh," ani Gamayo.

Ang malakas na agrikultura sana ang makakatulong sa pagbaba ng presyo ng pagkain. Pero base sa datos mula Hulyo hanggang Oktubre, nabawasan nang lagpas 500,000 trabaho ang nasabing sektor.

"Yung sa planting, rice, palay and banana, so may mga regions na walang activities dito sa dalawang subsectors na ito, so again this is factor ng seasonality dito sa agri sector," ani National Statistics Authority Civil Registrar General Usec. Dennis Mapa

Ayon sa World Bank, kung nais ng gobyerno na talagang mapalakas ang agrikultura, dapat dagdaga ang pondo nito at lawakan pa nito ang mga sinusuportahan na pananim.

Ayon naman kay Socioeconomic Planning secretary Arsenio Balisacan, nakikita rin nila na kailangang makalikha ng mas magandang trabaho na makakapagbigay ng mas malaking sahod sa mga Pilipino.

"While the employment numbers have improved, we recognize that we need to expand efforts towards creating more and high quality employment by improving workforce employability. We need to do this if we really want to pursue economic transformation," ani Balisacan.

Aniya, ilalatag ng economic team ang mga plano nila para sa Philippine Development Plan 2023-2028 na ilalabas ngayong Disyembre.

-- Ulat ni Warren De Guzman, ABS-CBN News