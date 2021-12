Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Bumaba ang inflation - o ang antas ng pag-akyat ng presyo ng mga bilihin - sa ika-3 sunod na buwan.

Umakyat nang 4.2 porsiyento ang inflation noong Nobyembre, na mas mabagal kaysa sa 4.6 porsiyento na naitala noong Oktubre, batay sa datos ng Philippine Statistics Authority.

Ayon sa PSA, dahil ito sa pagbaba ng presyo ng gulay at ang pagbagal ng inflation sa isda at karne.

Pero habang pababa ang presyo ng pagkain, pataas naman ang presyo ng gasolina habang nananatiling mataas ang presyo ng liquefied petroleum gas na ginagamit sa pagluto.

Mas mataas ang inflation rate nitong Nobyembre sa inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas at maaaring mapanatiling mataas ito hanggang sa katapusan ng 2021, bago bumaba sa 2022 at 2023.

Pero umaasa si Civil Registrar General Undersecretary Dennis Mapa na makakaluwag nang kaunti ang publiko dahil sa rollback ng presyo ng gasolina ngayong buwan.

“Itong month of November, ang dalawang major contributors ay related sa petroleum prices. Housing and LPG, electricity, and doon naman sa transport, basically petroleum. Nakita naman natin na bumaba ang presyo ng petroleum ng nakaraang linggo, hopefully it will be reflected in inflation for December," ani Mapa.

Tumaas naman ang underemployment rate o ang bilang ng mga Pilipino na naghahanap ng dagdag-trabaho o kita dahil kinukulang ang kanilang budget.

Mula 14.2 porsiyento noong Setyembre, tumaas ito sa 16.1 porsiyento noong Oktubre, katumbas ng lagpas 7 milyong Pilipino.

Samantala, nasa 3.5 million na ang bilang ng mga Pilipino na walang trabaho mula sa 4.25 milyon noong Setyembre.

Ayon kay Mapa, maaaring bababa pa ito sa Nobyembre, kasabay ng pagbaba ng alert level.

"Nakikita natin, pag nagkaroon ng relaxation ng restriction, talagang tumataas, o maraming nag-participate at maraming nakahanap ng trabaho," ani Mapa.

Tiwala naman ang economic managers ni Pangulong Rodrigo Duterte na tuloy ang pagbaba sa Alert Level 1 pagdating ng Enero 2022 kahit may banta ng omicron variant.

"Even with the threat posed by new variants, we are confident that our healthcare system and vaccine stockpile will suffice to contain another surge in infections. Backed by a stronger healthcare system, we will solidify our recovery by reopening the economy to Alert Level 1 in January 2022," anila sa isang pahayag.

-- Ulat ni Warren De Guzman, ABS-CBN News