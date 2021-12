Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Umabot na sa 30,000 ang job openings sa isinasagawang face-to-face at online job fair ng Department of Labor and Employment, sabi ngayong Martes ni Labor Secretary Silvestre Bello III.

“Karamihan d’yan, sa BPO, transportation, sa hotel, sa construction at manufacturing,” ani Bello.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi niyang sa unang araw pa lamang ng job fair ay 3,000 aplikante na ang natanggap sa trabaho.

“Meron tayo kahapon, on the spot, mahigit 1,000. Karamihan ng natanggap kahapon, mga BPO,” sabi niya.

Kasama aniya ang job openings para sa overseas workers sa libo-libong alok na trabaho sa job fair.

Ang mga overseas jobs na ito ay hindi lamang sa Middle East, Asya, kung ‘di maging sa Europa.

Magpapatuloy aniya ang job fair hangga’t may natitira pa sa libo-libong alok na trabaho.

- TeleRadyo 7 Disyembre 2021