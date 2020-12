Higit 27,300 trabaho alok sa online job fair

Mga aplikante sa isang job fair sa SM Mall of Asia noong Mayo 1, 2014. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

Namatay ang asawa ni Carlo Alviar mula sa kidney failure noong Marso kaya mag-isa niyang binubuhay ang 8 buwang gulang na anak.

Pero dahil walang pamasahe para sa paghahanap ng trabaho, tumutulong muna siya sa kaibigang mekaniko.

"Ginagawa niya po akong assistant para kahit papaano po, mayroon po akong naiuuwing pera," ani Alviar.

Pero aminado Si Alviar na kulang ang iniiuuwi niya para sa pangangailangan nila ng anak.

Para hindi na makadagdag sa gastos at matiyak na ligtas ang job-seekers, ginawang online ng Department of Labor and Employment (DOLE) ang "Balik Trabaho" job fair na para sa mga nawalan ng trabaho ngayong may pandemya.

Nasa 27,337 bakanteng trabaho ang inaalok sa job fair ng 744 kompanya.

Para sa mga nais mag-apply, narito ang steps:

- Pumunta lang sa website ng Mynimo (https://mynimo.com/baliktrabaho)

- I-scroll sa ibaba ng page at ibigay ang mga hinihinging impormasyon para mag-register

- Puwedeng gumawa ng resume o mag-upload ng sariling resume, kaya dapat handa rin ang digital copy ng iba pang dokumento

Hanggang Disyembre 11 ang job fair kaya dapat i-check lagi ang email.

Napansin naman ng DOLE na dumadami ngayon ang mga trabahong may flexible work arrangement, gaya ng rotation o work from home.

May iba rin na nagiging kada oras na ang pagkalkula ng sahod at may mga alok na trabahong project-based.

Kung trabaho naman sa ibang bansa ang hanap, pumunta naman sa Philippine Overseas Employment Administration (POEA) website at mag-register sa online services.

Sa mga rehistrado na, maaaring mag-apply sa job fair sa Disyembre 10 at 11. Karamihan sa job vacancies ay para sa health care at factory workers pero mayroon din sa construction at food service.

Tiniyak naman ng DOLE na lahat ng mga kasaling employer at recruitment agency ay mahigpit na sinala para matiyak na lehitimo at maayos ang alok na trabaho.

-- Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News