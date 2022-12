Nagbabadyang muling tumaas ang singil sa kuryente ng Meralco sa paparating na December bill, sabi ngayong Martes ng kompanya.

Tapos na kasi umano ang isa sa 4 na refund na inuutos ng Energy Regulatory Commission.

"There is a possibility of an upward adjustment this month. 'Yong main contributor talaga nito ay ang pagtatapos o completion ng P0.47 per kilowatt hour na refund doon sa distribution-related charges namin," ani Meralco Spokesperson Joe Zaldarriaga.

Bukod sa P0.47 ngayong Disyembre, tapos na rin ang 2 pang refund sa Enero at Pebrero 2023 kaya may pressure na dagdag-singil sa mga susunod na buwan.

Pero lumaki pa ang posibilidad ng pagtaas ng singil sa kuryente dahil sa serye ng yellow alert o pagnipis ng reserbang kuryente.

Ngayong Martes, may yellow alert ulit sa Luzon pati Visayas dahil sa pagpalya ng 8 planta ng kuryente.

Kapag kaunti ang supply, nagmamahal din nag presyo ng kuryente sa spot market.

Aminado ang National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) na puwedeng maging problemado ang situwasyon ng kuryente pagdating ng summer kung ngayon pa lang ay marami nang pumapalyang planta.

"We should have prepared years ago," ani NGCP Spokesperson Cynthia Alabanza.

"At this late stage ang magagawa mo na lang talaga is demand side management," dagdag niya.

Aabutin nang 5 hanggang 7 taon ang pagtatayo ng isang power plant kaya kailangang planuhin dahil taon-taon lumalaki naman ang pangangailangan sa kuryente dahil sa paglago ng ekonomiya.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News