MAYNILA - Sinuspinde muna ng Commission on Appointments ang konsiderasyon sa ad interim appointment ni Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual nitong Martes.

Ito’y matapos kapusin sa oras ang komite ng CA sa pagbusisi sa kwalipikasyon ni Pascual.

Pero bago ito, ginisa si Pascual sa isyu hinggil sa reklamo ng mga empleyado ng PEZA.

Si Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel ang unang nagtanong kay Pascual kung saan ibinase niya ang tanong sa reklamo ng mga empleyado na isinumite sa CA.

Ang inirereklamo anya ng mga empleyado ay ang bagong OIC ng PEZA na si Deputy Director General Tereso Panga.

Ang ginawa anya ni Panga, tinerminate ang mga contractual employees, ang ilang permanent na empleyado ay inilagay sa floating status at dinemote ang ilang matatagal nang empleyado ng PEZA na kontra sa civil service rules and regulations.

Tanong ni Pimentel, ano ang ginagawa ni Pascual sa isyu?

Sagot ng kalihim, ngayon lang niya nalaman ang problema na ito at hindi siya ang nagpwesto kay Panga bilang officer in charge.

Ang pagkakapwesto kay Panga ay dahil anya sa memorandum circular 1 at 2 na ipinalabas ng pangulo.

"This matter of employees having complaints is coming to my attention only now. I have not had any reports from the employees directly when these things were happening. Now that I am aware of this, we will investigate and see how we can address the problem. I understand the case is already with [the] Civil Service Commission. If OIC DG Panga has accountability for his actions, he should answer for this," ayon sa kalihim.

Pero paniwala ni Pimentel, hindi gagawa ng ganitong mga aksyon si Panga kung hindi inutusan ni Pascual.

Apat na buwan na rin anya ang reklamo ng mga empleyado kaya imposible na hindi alam ni Pascual.

"I think the Secretary has within his power and authority to correct, remedy the situation," ayon kay Pimentel.

"I don’t believe you that you did not designate this person, si Panga. Hindi magtatapang tapangan yan, hindi maglalakas ng loob yan kung walang order po sa inyo. So do not lie to this commission on appointments that you do not know. You are the Secretary you don’t know, PEZA is a big subsidiary agency of your department and you do not know this is happening, imposible po iyon," dagdag pa niya.

Sabi ni Pimentel, nagsisinungaling si Pascual sa Komisyon dahil imposible na hindi niya alam ang nangyayari sa PEZA.

"Now that I'm aware of the situation I will attend to it. I like to reiterate, I have taken my oath," ayon naman kay Pascual.

Sa nangyayari sa PEZA, sabi ni Pimentel, kawawa ang mga empleyado kaya dapat alisin na si Panga sa pwesto.

Giit naman ni CA Majority Leader Rep. Luis Raymund Villafuerte Jr. kung mas nauna pang nakaalam ang miyembro ng CA sa nangyayari sa PEZA kaysa kay pascual, mukhang may problema sa liderato ni Pascual.

Si Senator Imee Marcos, sinabi na alam na ng marami ang problema sa PEZA maging ang mga foreign investors.

"Are you aware that 70 employees have been demoted, removed and otherwise transferred?" ayon kay Marcos.

"I became aware yesterday," sagot naman ni Pascual.

Ipinasusumite naman kay Pascual ang aktwal na numero ng mga empleyado na sinibak, dinemote at inilipat ni OIC Panga.

Kinuwestyon din ni Marcos ang ginawa ni Panga na reappointment sa ilang PEZA officers kahit pa may pending graft complaints sa Office of the Ombudsman.

Kabilang din sa ipinasusumite kay Pascual ang roadmap nito sa garments at electronic industry.

Watch more News on iWantTFC