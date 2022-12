Watch more News on iWantTFC

Asahang tataas pa ang presyo ng lechon habang papalapit ang Pasko, sabi ngayong Lunes ng mga lechonero.

Sa La Loma, Quezon City, nasa P7,500 ngayon ang presyo ng maliit na buong lechon habang P8,500 ang regular kasama na ang delivery.

Nasa P500 ang itataas ng presyo ngayong linggo, P1,000 sa susunod na linggo at posibleng umabot sa P1,500 sa Pasko.

"Talagang 'yong supplier namin na farmers galing probinsya... nagtataas sila up to P1,500 pesos. Siguro habang lumalaki ang demand, alam nila 'yon, kaya nagtataas din sila," ani Mocnhing Ferreros, pangulo ng Lechoneros of La Loma.

Kung hindi naman isang buo ang bibilhin, nasa P1,200 ang kada kilo ng lechon, na posibleng umabot sa P1,500 hanggang P1,700 sa Pasko at Bagong Taon.

Pero kahit magmahal, kumpiyansa umano ang mga lechonero na mauubos ang knailang produkto dahil mas mataas ang demand ngayong mas maluwag na ang health protocols at marami ang nagre-reunion.

"Hindi na sila takot magsama-sama, kaya siguro madodoble sales namin ngayon compared to last year," ani Ferreros.

Sa kabila naman ng isyu sa African swine fever, nananatiling mataas ang supply ng baboy sa bansa. Sa katunayan, ayon sa mga pork producer ay hindi na ito magkasya sa mga cold storage.

Ayon sa Department of Agriculture (DA), may oversupply na ng baboy sa Pilipinas ngayon pero hindi nila nakikita na bababa ang presyo ng fresh o bagong katay.

Ang mga frozen baboy ang mababa ang presyo ngayon dahil mababa rin umano ang demand nito.

Ayon sa DA, 95 porsiyento ang sufficiency ng bansa sa lokal na baboy.

Kahit mataas anila ang supply at mababa ang farmgate price, bumabawi naman ang trade at retailer sa ibang gastusin kaya mataas pa rin ang presyo ng baboy sa mga palengke.

Smuggled na sibuyas

Samantala, inanunsiyo ng DA na posibleng ibenta nila ang nasabat na smuggled na sibuyas.

Noong isang linggo, higit 100,000 kilo ng smuggled na sibuyas na may halagang P30 milyon ang nahuli ng Bureau of Customs sa Manila port.

Ayon sa DA, kung mabibigyan ng sanitary at phytosanitary permit, ibebenta ang mga nasabat na sibuyas sa Kadiwa stores ng ahensiya.

Tinutulan naman ng grupong Samahang Industriya ng Agrikultura ang pagbebenta ng smuggled na sibuyas.

Hinimok naman ng DA ang mga trader na ilabas na ang natitirang supply ng sibuyas bago mag-Pasko at nagbabala sa publiko na huwag bumili online ng puting sibuyas dahil wala pa itong import permit kaya ilegal ang mga ito.

— Ulat ni Jervis Manahan, ABS-CBN News