‘Tingi muna’: Ilang namamalengke pinagkakasya ang budget sa harap ng taas-presyo

MAYNILA - Tinitiyaga ni Joan Cesar, residente ng bayan ng Rodriguez, Rizal, ang pagbiyahe papunta sa Talipapa sa Commonwealth Avenue sa Quezon City para mamalengke dahil sa laki ng natitipid.

Sa halaga kasing P20, makakabili na umano siya ng isang tumpok o ilang piraso ng bawang, sibuyas, at ibang gulay.

"Doon kasi sa may amin sa Rodriguez, Rizal ano doon 'yung per kilo, dito kahit papaano may tumpok tumpok makakabili ka ng pa-sampu 10, 2, 20," ani Cesar.

Pero ang ibang pamilihan, ramdam na ang mataas na persyo ng bilihin.

Si Leopoldo Baltazar, sinigang na bangus sana ang dapat na ulam.

Pero dahil ngayong mataas ang presyo ng gulay at P100 lang ang kaniyang budget, 1 pirasong bangus lang ang nabili niya sa Kamuning Market.

"Ang bili ko ng gulay napakamahal e magpiprito na lang kami para maka-discount," ani Baltazar.

Ayon sa ilang tindera, aabot na lang sa patingi-tinging gulay ang budget na P100 sa kanila.

Tumaas pa rin ang presyo ng gulay sa Luzon kahit pa man may price freeze. Ang talong at repolyo nasa P140, lagpas sa SRP na P100.

Nasa P600 naman ang kada kilo ng sili. Nanatili ring mataas ang presyo ng galunggong, tilapia, bangus, at dalagang bukid.

Nasa P170 naman ang kada kilo ng manok na ang SRP ay P140.

Babala ng Department of Agriculture, may karampatang parusang multa at kulong ang mga mapapatunayang lumalabag sa price act.

— Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News