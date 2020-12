'Sisitahin, di huhulihin' ang mga batang gumagala sa mall, ayon sa mall operators

Mall sa Quezon City. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA - Tiniyak ng ilang mall operator na hindi nila huhulihin ang mga bata na mahuhuli sa kanilang mga establisimyento na walang "essential" na lakad.

Kasunod ito ng pasya ng mga alkalde ng Metro Manila na hindi nila papayagan ang mga menor de edad sa loob ng mga mall, maliban na lang kung may essential na lakad gaya ng pagpunta sa clinic o kaya pagbili ng gamot.

Ang SM Supermalls, pinasisita sa tauhan ang mga papasok na menor de edad, ayon sa kanilang Senior Vice President for Operations na si Bien Mateo.

"Ang direksyon namin sa lahat ng SM sumunod sa itinakda ng LGU na talagang pagsabihan at pagbawalan ang mga menor de edad na pumunta sa mga mall so meron nakalagay sa batas na except that getting essentials," ani Mateo.

"That's why ang health protocols officer patuloy na paalalahanan ang mga menor de edad na kapag nakita sila sa mga mall sa lugar na hindi essentials," dagdag niya.

Dinagdagan din ng ilang mall sa Metro Manila ang kanilang health protocol officers.

Sa Teleradyo, sinabi ni Myron Yao, Regional Operations Manager ng Robinsons Malls na may mga umiikot na guard sa loob para masigurong essential lang ang pinupuntahang lugar ng mga menor de edad. Halimbawa rito ang mga dental clinic.

Nag-desisyon ang mga alkalde ng Metro Manila dahil sa mga agam-agam ng mga eksperto na maging superspreader ang mga menor de edad ng coronavirus lalo na kung may kasamang senior citizen sa bahay.

Tiniyak naman ng mga management ng mga mall na hindi sila manghuhuli at pagsasabihan lang nila ang mga menor de edad na mahuhuli sa loob na walang essential na lakad.