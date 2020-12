ALAMIN: Mga papayagang events sa GCQ areas, ayon sa bagong IATF reso

Pinapayagan na ng gobyerno sa general community quarantine areas ang pagdaraos ng piling events, sa 30 porsiyentong capacity. ABS-CBN News

MAYNILA - Pinapayagan na ng gobyerno sa general community quarantine (GCQ) areas ang pagdaraos ng piling events, sa limitadong kapasidad.

Ayon sa resolusyon na ipinalabas ng Inter-agency Task Force on Emerging Infectious Diseases (IATF), pinapayagan ang mga sumusunod sa GCQ areas:

Workshops

Trainings

Seminars

Congresses

Conferences

Conventions

Board meetings

Colloquia

Conclaves

Symposium

Consumer trade shows

Papayagan ang pagdaos ng mga ito sa mga restoran, mga ballroom at function hall, hotel venues, at mga mall.

Samantala, magbubuo pa ang Department of Trade and Industry at Department of Tourism ng mga panuntunan sa pagbabalik ng mga event.

Pero apela ng National Live Events Coalition, makipag-ugnayan ang gobyerno sa mga nasa events organizing industry.

"For example lang, the recent Manila Bay opening ng dolomite sand. We saw how crowded it was. If it was in collaboration with the live events industry, it would have been more safer, mas maayos po daloy ng mga tao," ani NLEC Lighting Director Shari Villa.

Giit ni Villa na gusto nilang tulungan ang gobyerno para mas madaling makabangon ang kanilang industriya na nalugmok ng pandemya.

"Humihintay lang kami ng pagkakataon na mabigyan ng oras at makapag-dialogue sa IATF, 'yun lang ang hinihiling namin kasi we know how to make events safely," ani Villa.

"Kailangan may planning, from entry, migration, from loading dock to venue. Ang daming elements na kami sa live events sanay na sanay na," dagdag niya.

Nilinaw naman ni Tourism Sec. Bernadette Romulo-Puyat na bawal pa rin ang mga social event gaya ng Christmas party, awarding, product launch, political event, cultural fest, at sporting events.

“Meanwhile, social events (like birthday, wedding, Christmas and office parties, pageants, award events, gala receptions, shows), product launch events, political gatherings, cultural festivities, and sporting events are not yet covered,” ani Puyat.

— Ulat ni Jorge Cariño, ABS-CBN News