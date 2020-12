Airlines iminungkahi na pag-isahin ang travel requirements ng mga LGU

Reuters/File

MAYNILA - Umaapela ang AirAsia at Cebu Pacific na gawing unified o isahan ang travel requirements ng mga lokal na pamahalaan para sa mga turista habang may pandemya.

Kasunod ito ng mga ulat na may mga nalilito pa rin sa swab test requirement na iba-iba para sa ilang travel destinations.

Sa Teleradyo, sinabi ni AirAsia Spokesperson Steve Dailisan na General Santos City lang sa kanilang 11 destinations ang humihingi ng antigen test dahil lahat ay nagre-require ng RT-PCR tests, na itinuturing na gold standard sa COVID-19 testing.

Para kina Dailisan, mas mapapadali ang proseso para as mga biyahero.

"Maganda kasi kapag nagkasundo tayo sa iisa, mababawasan ang pagkalito ng mga kababayan nating lilipad and at the same time, mas madali rin ang pagse-secure ng documents," ani Dailisan.

Bukod pa rito, iba-iba rin ang dokumentong hinihingi ng mga lokal na pamahalaan, na makikita sa mga website ng airline.

Aminado ang Cebu Pacific na mas mahirap isaulo ang mga panuntunan kaya mas makabubuting gawing “unified” ang inire-require na travel documents.

"We try to simplify it as much as possible pero kahit na ako o kahit sino, mahirap siyang masaulo o i-memorize kasi nga hindi lang siya iba-iba, nagbabago rin siya. Sana standardized siya," ani Cebu Pacific Spokesperson Candice Iyog.

Una na ring nanawagan ng isahang requirement ang Philippine Airlines para sa mga babiyahe.

"I will raise an issue na the airline industry and ACAP has long espoused. Number one, that the LGUs should have a common, same set of requirements so that it will be much easier for people to travel out to their home provinces," ani PAL spokesperson Cielo Villaluna.

Isa ang negative COVID-19 test result sa mga requirement para makabiyahe sa local airlines, alinsunod sa mga panuntunan ng pandemic task force ng bansa. Magkakaiba ang kailangang uri ng COVID-19 test result sa ilang siyudad.

May mga partner din ang mga airline na mga laboratoryo para magsagawa ng mga test.