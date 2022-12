Pagbebenta ng isda sa Commonwealth Market sa Quezon City. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

Tuwing Sabado namimili ng pink salmon at pampano ang 60 anyos na si Lily Sandoval.

Isa ito sa mga inirerekomenda ng doktor na isabay sa kaniyang diet habang nagpapatuloy ang kaniyang chemotherapy dahil sagana ito sa omega 3.

“Kasi yung laman talaga mahal yun diyan makakuha kami ng omega-3 kasi sa mga nag-chemo, minsan ang mga nerve namin affected," ani Sandovak.

Kaya naman isa siya sa mga natuwa nang malaban na nagpalabas ng moratorium ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagbawal sa pagtinda sa mga wet market ng pink salmon at pampano lalo't labis niya itong kailangan at sa wet market lang siya makakabili ng mura.

Ang mga nagtitinda gaya ni Jessel Redoblado, natuwa rin sa moratorium lalo't kahon-kahon ang kaniyang stocks.

Kung natuloy kasi ang pagbabawal, palaisipan na para sa kaniya kung saan ibebenta ang natirang mga isda.

“Masayang-masaya po kasi papalapit na ang Pasko. Tuloy-tuloy pa rin ang paninda namin tapos ano masaya ang Pasko namin kasi kahit papano hindi kami mawawalan ng paninda," ani Redoblado.

Pero ang ilang nagtitinda, may agam-agam lalo't sabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) na maghihigpit sila ngayon sa mga fish port at cold storage facilities para ma-monitor ang pagpasok ng mga naturang mga isda.

Pangamba ng ilang tindera gaya ni Roselyn Lachica, posibleng magkulang ang suplay nito sa palengke sa mga susunod na buwan.

“Siyempre naghihigpit yun humihina ang mga ano nila supply diba so may tendency din siya na kukulang ang supply namin tapos tataas ang presyo," ani Lachica.

Matatandaang ipinalabas ang moratorium ng BFAR matapos umano ng batikos sa ilang mambabatas, mga nagtitinda, at ilang grupo ang pagbabawal sa pagtinda ng mga naturang mga isda sa mga wet market at maging sa mga supermarket.

"Yun ang isa sa mga gagawing ulit na istratihiya ng BFAR na tingnan kung saan nangyayari yung ang mga violations ito, kaya nga katulad sa mga naging pahayag ng ahensya kahapon ah babalik ulit, babalikan ulit yung traditional na ginagawa doon sa mga seaport at fishport at mga cold storage para makita kung saan nagkakaroon ng hamon pagdating sa pagpapatupad ng FOA195," ani BFAR chief information officer Nazario Briguera.

Tinitingnan na rin ngayon ang posibilidad na produkto ng smuggling ang iba sa mga isinusupply na mga pink salmon at pampano.

Nasa 200 lang kasi sa mga aprobadong importers ng isda base sa FAO 195, at may nakatakdang volume lang ng isda na ina-aplayan na puwedeng i-angkat para sa mga institutional buyers gaya ng mga hotel at restaurants.

-- Ulat ni Jose Carretero, ABS-CBN News